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Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
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Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста 

Lenta.ru 1 час назад
Минтруд России на годовой коллегии позитивно оценил результаты своей работы в 2017 году. Говоря о задачах, которые стоят перед ведомством, министр труда Максим Топилин не упомянул повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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На коллегии 23 марта Топилин озвучил основные задачи на 2018 год: снижение смертности россиян в трудоспособном возрасте благодаря сокращению числа смертей на производстве, сбор информации о бедных семьях для адресной поддержки наиболее нуждающегося населения, индексация пенсий по уровню выше инфляции.
Тема повышения пенсионного возраста, «обойти которую будущему правительству будет весьма сложно», в докладе Топилина не фигурировала, отмечает издание. Как пишет газета, позже министр отказался комментировать журналистам перспективы более масштабных пенсионных реформ.
Помимо этого глава ведомства перечислил основные, на его взгляд, достижения чиновников в соцсфере за 2017 год, в том числе рост пенсий и зарплат, сохранение высокого уровня занятости, снижение травматизма на производстве, подержание показателей рождаемости, а также выполнение основных требований Конвенции ООН о правах инвалидов.
В России последние несколько лет как на экспертном уровне, так и на уровне правительства обсуждают идею повышения пенсионного возраста. Сторонником инициативы является глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В частности, в феврале 2018 года он назвал повышение возраста выхода на пенсию неизбежным и отметил, что это позволит увеличить выплаты на 30 процентов.
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