Fitch подтвердило суверенный рейтинг Швейцарии на высшем уровне «AAA»

Краткосрочные РДЭ страны в местной и иностранной валютах также подтверждены на уровне «F1+», рейтинг странового потолка — на уровне «AAA».

"Рейтинг Швейцарии на уровне «AAA» отражает уровень экономической и фискальной политики, диверсификацию экономики и высокий уровень развития человеческого потенциала", — объясняет агентство свое решение.

Ключевые показатели Швейцарии преимущественно превышают значения в других странах, которым присвоен рейтинг на аналогичном уровне. Значение ВВП на душу населения превышает средний уровень значения для рейтинга «AAA» в 1,4 раза, говорится в релизе.

Fitch отметило, что экономическое развитие в стране ускорилось во второй половине 2017 года на фоне улучшенного прогноза по ВВП в еврозоне, высоких темпов развития мировой торговли, а также вследствие роста индексов доверия бизнеса и потребителей. При этом рост реального ВВП Швейцарии за пять лет к 2017 году оказался ниже среднего значения для стран с рейтингом «AAA» (1,6% против среднего уровня в 2,1%).

В марте прошлого года Федеральный совет Швейцарии принял поправку к новому налоговому законодательству, целью которой является внесение изменений в корпоративное налогообложение, необходимых для разрешения претензий в недобросовестной налоговой конкуренции. Парламентское одобрение должно последовать этой весной. По мнению агентства, эти поправки не будут негативно влиять на привлекательность Швейцарии для корпоративных инвестиций.