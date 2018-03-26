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S&P подтвердило рейтинг Бельгии на уровне «AA»
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S&P подтвердило рейтинг Бельгии на уровне «AA» 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Бельгии на уровне "AA" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
Краткосрочный рейтинг страны подтвержден на уровне "A-1+".
"Рейтинги отражают нашу позитивную оценку достаточной, продуктивной и открытой экономики Бельгии… Эти (и другие — ред.) сильные стороны скомпенсированы высоким уровнем чистого общего государственного долга Бельгии, который мы ожидаем в 2018 году на уровне в 94% от ВВП, это одно из самых высоких значений среди всех 130 стран, которым мы присвоили рейтинги", — комментирует агентство свое решение.
Стабильный прогноз связан со сбалансированными рисками по кредитоспособности Бельгии и ожиданием агентством того, что ключевые экономические, фискальные и внешние кредитные показатели страны останутся в целом неизменными в течение следующих двух лет. S&P ожидает рост ВВП страны в 2018 году на 1,8% против уровня 2017 года в 1,7%, в 2019 году — на 1,5%, в 2020-2021 годах рост прогнозируется по 1,6%.
Рейтинги Бельгии могут быть повышены агентством, если степень снижения дефицита бюджета страны и государственного долга превзойдет ожидания агентства. Положительными факторами послужат также дальнейшее увеличение профицита текущих счетов и сокращение внешнего краткосрочного долга экономики.
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