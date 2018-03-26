РФ вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в феврале двенадцатый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай , экспортировав в эту страну 5,05 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в феврале вырос на 18% в годовом выражении. При этом в январе было импортировано 5,67 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в феврале в Китай 4,64 миллиона тонн нефти (снижение на 2,9% в годовом выражении). В январе поставки составляли 4,29 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай снизился на 31% в годовом выражении, до 2,08 миллиона тонн. В январе показатель составлял 4,45 миллиона тонн. Ангола экспортировала в Китай 3,74 миллиона тонн нефти, показатель поднялся в годовом выражении на 15%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 4,68 миллиона тонн.