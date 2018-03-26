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США и Южная Корея пересмотрели торговое соглашение
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США и Южная Корея пересмотрели торговое соглашение 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». США и Южная Корея согласились внести поправки в свое соглашение о свободной торговле, чтобы устранить опасения США по поводу растущего дефицита и разногласия по вопросу о пошлинах на южнокорейскую сталь, сообщает MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Изменения в сделке сосредоточены на перебалансировке торговли в автомобильном секторе — это основной источник профицита торгового баланса Южной Кореи с США, заявило министерство торговли Южной Кореи. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News, что США ожидают подписания соглашения с Южной Кореей в ближайшее время. "Южная Корея сократит количество стали, которую они поставляют в Соединенные Штаты, в рамках этого. Поэтому я считаю, что это абсолютно беспроигрышный вариант", — сказал Мнучин. По новым условиям Южная Корея удвоит импортную квоту для автомобилей американского производства, которые соответствуют правилам безопасности США, но не корейским. Квота будет увеличена до 50 тыс. с 25 тыс. на каждого американского автопроизводителя в год.
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США временно освободили ряд стран от пошлин на сталь Торговых войн еще можно избежать? США и Южная Корея возобновляют торговые соглашения В свою очередь, США согласились предоставить Южной Корее постоянное освобождение от пошлины на импорт стали в размере 25%. Ранее Южная Корея была временно освобождена от пошлин на металлы. Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлом году США уведомили Южную Корею, что планируют начать переговоры о внесении поправок в действующее с 2012 года соглашение о свободной торговле. Вашингтон стремился изменить соглашение, чтобы добиться сокращения торгового дефицита США с четвертой по величине экономикой Азии. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters в апреле 2017 года назвал двустороннее торговое соглашение с Южной Кореей «ужасной сделкой» и сообщил, что намерен пересмотреть соглашение или разорвать его. Первоначально переговоры о двустороннем соглашении вела республиканская администрация президента США Джорджа Буша в 2007 году, но эта версия соглашения была отклонена. Сделка была пересмотрена демократической администрацией президента Барака Обамы три года спустя. Соглашение между США и Кореей вступило в силу в марте 2012 года.
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