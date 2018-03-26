США и Южная Корея пересмотрели торговое соглашение 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». США и Южная Корея согласились внести поправки в свое соглашение о свободной торговле, чтобы устранить опасения США по поводу растущего дефицита и разногласия по вопросу о пошлинах на южнокорейскую сталь, сообщает MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Изменения в сделке сосредоточены на перебалансировке торговли в автомобильном секторе — это основной источник профицита торгового баланса Южной Кореи с США, заявило министерство торговли Южной Кореи. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox News, что США ожидают подписания соглашения с Южной Кореей в ближайшее время. "Южная Корея сократит количество стали, которую они поставляют в Соединенные Штаты, в рамках этого. Поэтому я считаю, что это абсолютно беспроигрышный вариант", — сказал Мнучин. По новым условиям Южная Корея удвоит импортную квоту для автомобилей американского производства, которые соответствуют правилам безопасности США, но не корейским. Квота будет увеличена до 50 тыс. с 25 тыс. на каждого американского автопроизводителя в год.
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