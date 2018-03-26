На следующем заседании ЦБ 27 апреля ставка также будет снижена, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Канады, Мексики, Австралии, Бразилии и Правда, позднее опасения участников рынка несколько ослабли, когда президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке до 1 мая введения импортных пошлин для товаров из ЕС Южной Кореи . Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали продажи в акциях технологичных компаний, а индекс S&P500 опустился ниже сначала 50-дневной, а затем и 100-дневной скользящей средней, что увеличило риск повторения обвала на рынке, произошедшего в начале февраля.

Тем временем нефтяные котировки продолжали расти, в пятницу достигнув 70,45 долл. /барр. (+2,2%), на новостях о назначении советником президента США по национальной безопасности Джона Болтона , чья жесткая позиция в области внешней политики угрожает обострением отношений между США и Ираном . В динамике валют других развивающихся стран не было единого направления. Южноафриканский ранд укрепился на 0,9% в ожидании пересмотра суверенного рейтинга агентством Moody’s, а мексиканское песо прибавило 0,6% на новостях о временном освобождении страны от импортных пошлин США. Турецкая лира отстала от рынка, подешевев в пятницу на 1,2%.

На российском валютном рынке ценовая волатильность была небольшой: курс USDRUB торговался в узком диапазоне 57,0–57,3. Неопределенная внешняя ситуация и давление на фондовых рынках нивелировали поддержку со стороны роста нефтяных котировок, и в итоге рубль завершил день почти без изменений на отметке 57,30 (−0,1%).

На снижение ключевой ставки Банком России на 25 бп (до 7,25%) рубль отреагировал сдержанно, поскольку такое решение было учтено рынком. В комментарии по итогам заседания регулятор заявил о намерении продолжить снижение ставки, чтобы до конца 2018 г. завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

Из этого мы делаем вывод, что на следующем заседании 27 апреля ставка также будет снижена. Отметим, что, несмотря на геополитическую напряженность и ужесточение протекционистской риторики, позиции иностранных инвесторов рубле за последнее время практически не изменились: согласно оценкам Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе чистые длинные позиции в рубле составили 18,6 тыс., что всего на 3,5 тыс. меньше, чем неделей ранее, но соответствует среднему показателю за период с февраля.