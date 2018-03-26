Дипломатический конфликт с Великобританией продолжит давить на российский рынок, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Европейская валюта укрепилась за неделю с $1,2289 до $1,2353. Пара USD/RUB упала за неделю с 57,49 до 57,29, а EUR/RUB выросла с 70,65 до 70,73. Нефть Brent подорожала за неделю с $66,21 до $70,45. Американский индекс широкого рынка S&P 500 обвалился с 2752,01 п. до 2588,26 п.

Прошедшая неделя оказалась крайне нервной для глобального финансового рынка. Признаки надвигающейся мировой торговой войны заставляют инвесторов избегать риска. США планируют ограничить китайский экспорт на $60 млрд, а Пекин уже ответил тарифами на $3 млрд Великобритания пытается использовать политическое давление, чтобы продвинуть американские интересы в Европе, а также смягчить позицию Евросоюза по проблеме Brexit. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, хотя график повышений остался без изменений на текущий год. В ЦБ РФ сократил ставку на 25 базисных пунктов, но некоторые детали в итоговом заявлении подсказывают, что процесс смягчения близок к завершению. Вполне вероятно, что и новая неделя будет неспокойной для финансовых активов, а главным источником нестабильности останутся новости политики и шаги по возведению торговых барьеров.

Ночью во вторник выступает вице-председатель ФРС Р. Кворлс. В Великобритании днём опубликуют протокол последнего заседания Банка Англии. Напомним, что неожиданно двое из девяти членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки. В еврозоне опубликуют отчёт по потребительскому и деловому доверию, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США опубликуют индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Кроме того, Conference Board также отчитается о потребительской уверенности в США. Вечером выступит глава ФРБ Атланты Р. Бостик. И, наконец, ближе к полуночи поступят данные API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России свои результаты за 2017 год опубликует «Окей». «НОВАТЭК» закроет реестр на участие в ГОСА.

«Акрон». В среду будет опубликовано довольно много статистики, но данные по промышленности в Испании Италии существенно на рынок не влияют. Вечером в США опубликуют окончательную оценку ВВП за IV квартал, а также сопутствующую статистику. Затем выйдут данные по незавершённым продажам жилья в США и отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Позднее вечером вновь выступит глава ФРБ Атланты Р. Бостик. В России выйдет статистика по инфляции за неделю, отчитаются Qiwi

Утром в четверг стоит обратить внимание на данные по стоимости жилья в Великобритании. Если цены продолжат снижаться, то мотивации повышать ставку Банка Англии будет меньше. Германия в этот день отчитается по ситуации на рынке труда. Ожидается, что безработица снизится до 5,3% с 5,4% в феврале. Великобритания уточнит ВВП за IV квартал. Германия сообщит данные по инфляции за март. Ожидается, что она может ускориться до 1,7% с 1,4% в феврале. В США, кроме статистики по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдут данные по доходам физических лиц, а также ценам личного потребления. Ожидается, что Core PCE повысится до 1,6% с 1,5% в феврале. Кроме того, в этот день будет опубликован индекс PMI Чикаго. Поскольку в пятницу в наступают пасхальные праздники, то многие рынки будут закрыты, а публикация индекса потребительской уверенности Университета Мичигана перенесена на четверг. Кроме того, вечером в США выступит глава ФРБ Филадельфии П. Харкер. Отчёт Baker Hughes также выйдет в четверг. В России «Русгидро» отчитается по РСБУ за 2017 год. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2017 год.

В пятницу продолжат работать некоторые азиатские площадки. В частности, ожидается, что безработица в Японии выросла до 2,6% в феврале с 2,4% в январе. В России отчитается «ЭНЕЛ Россия» по РСБУ за 2017 год.

Новая неделя в Азии началась с распродаж, но покупатели начали охоту за подешевевшими активами. В минувшие выходные США и Ю. Корея провели переговоры и достигли определённых решений по увеличению американского экспорта в Ю. Корею, за что Ю. Корея получила послабление в заградительных пошлинах на сталь и алюминий. В частности, Ю. Корея разрешила удвоить поставки американских автомобилей, отвечающих стандартам безопасности в США, но не удовлетворяющих южнокорейские требования. Кроме того, в финансовой прессе также пишут о том, что Пекин и Вашингтон ведут тайные переговоры по условиям взаимной торговли. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 20708,31 п. (+0,44%), Shanghai Composite — 3099,51 п. (-1,69%).

Нефть начинала новую неделю незначительным снижением. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за неделю американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 4 единицы до 804 штук. В минувшие выходные столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена . Впрочем, урона никакого не произошло, так как местные ПВО перехватили все атакующие ракеты. Естественно, что ответственность за снабжение йеменских повстанцев возлагают на Иран . В связи с этим США может ускорить выход из ядерной сделки с Тегераном , наложив новые санкции на поставки нефти. В Шанхае началась торговля новыми нефтяными фьючерсами за юани. Власти в Пекине оказывают определённое давление на поставщиков, чтобы они проводили сделки с поставочными фьючерсами. И немного о золоте. Риски торговой войны и напряжённость по целому ряду геополитических направлений позволили золоту вполне спокойно пережить очередное повышение ставки ФРС . Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 840,22 тонн до 850,54 тонн. К 9:00 (мск) июньский Brent — $69,57 (-0,34%), WTI — $65,52 (-0,55%), золото — $1345 (-0,36%), медь — $6522,4 (-1,15%), никель — $12850 (-0,77%), палладий — $972 (+0,05%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,05 п. К 9:00 (мск) EUR/USD — $1,237 (+0,11%), GBP/USD — $1,415 (+0,13%), USD/JPY — 104,99 (+0,25%).