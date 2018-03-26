В Минсельхозе рассчитывают восстановить объем сырого молока за 4-5 лет

"Что касается рынка сырого молока, благодаря усилиям и мерам господдержки РФ , аграрии страны сегодня вышли на объемы прироста производства молока. 2017 год ознаменован тем, что на 560 тысяч тонн Россия приросла в производстве. Благодаря инвестпроектам, которые реализуются, такой прирост будет ежегодно сохранятся в объемах не менее 500 тысяч (тонн), и тем самым рассчитываем, что за ближайшие, по нашим расчетам 4-5 лет, мы восстановим недостающий объем собственного объема сырого молока на российском рынке", — пояснил он.

По словам замминистра, нарушения, которые возникли при поставках сырого молока через Белоруссию , в будущем будут предотвращены благодаря совместным усилиям двух стран.

"Так сложилось, что сегодня ряд производителей переработчиков, использовали некие серые схемы по ввозу сухого молока для своего производства, который прошел через Республику Беларусь и создал определенные нарушения внутреннего рынка как в ценовом, так и в прочем механизме. Мы рассчитываем, что сегодня баланс, который согласован с Республикой Беларусь, позволит нам совместными усилиями контролировать попытку реэкспорта из прилегающих прибалтийских государств через Белоруссию, возможно, другие схемы", — добавил он.

История вопроса

Как сообщалось, Минсельхоз РФ настраивает систему глобального мониторинга молочного рынка, которая подразумевает создание полной карты о пути продукции от производителя до потребителя. В документе также будут обозначены инструменты для составления прозрачной картины об импорте сухого молока.

22 февраля Россельхознадзор первоначально объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с «продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции».

Белорусские специалисты дважды побывали в Москве после того, как Россельхознадзор сообщил, что запрещает поставки в РФ молока и отдельных видов молочной продукции. После переговоров российское ведомство дважды переносило срок введения запрета на поставки белорусской молочной продукции.

По итогам переговоров в Москве 15 марта Белоруссия и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции животноводства на 2018 год.