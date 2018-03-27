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Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1%
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1% 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,97% — до 2262,5 пункта, РТС — на 1,06%, до 1243,99 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,26%, до 57,31 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 71,08 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% — до $70,09 за баррель.
Несмотря на сегодняшний рост, уже завтра российские фондовые индексы могут вновь перейти к снижению, полагает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
"Завтра индексы вновь могут перейти к снижению. Торги на Московской бирже могут омрачить итоги американской сессии. Судя по всему, сегодня вечером коррекция на биржах США продолжится. Индекс РТС в среду будет находиться в диапазоне 1220-1240 пунктов, индекс ММВБ — в коридоре 2225-2250 пунктов", — полагает эксперт.
По ее оценкам, 28 марта пара доллар/рубль продолжит рост в район отметки 57,7 руб., а пара евро/рубль может снизится еще немного, до отметки 70,6 руб.
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