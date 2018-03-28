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Недельная инфляция в России составила 0,1%
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Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 59 минут назад
Инфляция в России с 20 по 26 марта составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,8%, на сахар — на 0,9%, на пшено — на 0,7%, соль — на 0,2%.
Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1,3%, свинина, куры и карамель — на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%: картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки подорожали на 1,3-3,3%
Цены на автомобильный бензин не изменились.
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