Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 20 по 26 марта составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,8%, на сахар — на 0,9%, на пшено — на 0,7%, соль — на 0,2%.

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1,3%, свинина, куры и карамель — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%: картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки подорожали на 1,3-3,3%

Цены на автомобильный бензин не изменились.