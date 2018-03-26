Заморозку добычи нефти могут продлить

К середине 2018 года планируется провести переговоры по объемам добычи нефти на следующий год. Об этом речь пойдет на очередных переговорах в Вене (Австрия) нефтедобывающих стран.
"Мы надеемся, к концу года определить механизм (снижения добычи), с помощью которого мы будем работать в 2019 году", — передает Reuters слова министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.
Он уже выступил с предложением к участникам ОПЕК и ОПЕК+ (нефтедобывающими странами, не входящими в картель) задуматься над координацией ограничения добычи нефти, чтобы сократить ее запасы, что послужило повышению стоимости "черного золота".