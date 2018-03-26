Рубль: каковы перспективы?

Турбулентность на мировых рынках не обошла рубль стороной, однако сильного негативного эффекта российская валюта не испытала. Какие перспективы у рубля в ближайшее время?

Одним из факторов поддержки для российской валюты в последние дни был налоговый период. Сегодня как раз пик налоговых выплат, но валюту экспортеры, скорее всего, уже продали, так что вряд ли этот фактор окажет влияние на ход торгов. К слову, по оценкам экспертов, в этот раз налоговые выплаты стали крупнейшими в текущем году.

Это позволило российской валюте за последние дни не только не уступить доллару, но и немного укрепиться.

При этом, еще раз отметим, на мировых рынках наблюдается настоящий шторм и уход от рисков. Безусловно, относительная крепость рубля вряд ли имела бы место быть, если бы не бурный рост цен на нефть. Котировки барреля смеси Brent сегодня в моменте почти добрались до отметки $71, что совсем недалеко от максимумов этого года.

При этом стоит отметить, что стоимость барреля нефти в рублях сейчас превышает 4 тыс. руб., то есть российский бюджет находится более чем в благоприятных условиях.

Если панические распродажи на мировых рынках на этой неделе прекратятся и на смену им придут покупки, рубль имеет неплохие шансы развить успех и укрепиться, однако, если негативная динамика сохраниться, поддерживать рубль будут только нефтяные цены, а этого может оказаться недостаточно, к тому же рынок углеводородов очень волатилен, и на нем также могут произойти изменения.

Многие аналитики вообще предсказывают рублю падение уже в апреле. По их мнению, в ближайшие два месяца на фоне сезонного роста импорта, сокращения экспорта энергоносителей и начала сезона дивидендных выплат чистый приток валюты упадет вдвое и едва превысит $4 млрд в месяц, что приведет к падению курса. Впрочем, как неоднократно отмечали "Вести. Экономики", аналитики постоянно предсказывают обвал рубля, но этого пока так и не происходит, поэтому не стоит делать далекоидущие выводы.

Рубль уже достаточно давно демонстрирует завидную стабильность, что не может не радовать. Слишком волатильная валюта еще никогда не шла на пользу экономике, она скорее провоцировала спекуляции. То есть экономические субъекты начинают покупать валюту, ожидая, что эти вложения принесут им больший доход, чем вложения в реальный бизнес. Такие действия приводят к снижению инвестиций и экономической активности.

Стабильная валюта, наоборот, делает жизнь бизнеса предсказуемой, особенно если это в той или иной мере касается внешней торговли.

"В условиях более высоких поступлений по текущему счету рубль будет крепче, чем в декабрьском базовом сценарии. При этом в условиях действия бюджетного правила, сглаживающего колебания курса рубля, существенного вклада курса в динамику инфляции на среднесрочном горизонте не ожидается", — говорится в документе. ЦБ РФ в обновленном базовом сценарии развития российской экономики ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе, об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на существенное снижение влияния колебаний нефтяного рынка на экономические условия в России . В частности, курс рубля стал менее чувствительным к ценам на нефть, также сократились масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен.