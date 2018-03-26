Налоговая реформа нефтедобычи принесет дополнительно один триллион рублей

Законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) позволит повысить рентабельность нефтедобычи и дополнительно получить 1 триллион рублей.

В суровых климатических условиях добывать нефть значительно тяжелее и затратнее, однако существующая система налогообложения нефтедобытчиков этого обстоятельства не учитывает. В настоящее время нефтяные компании уплачивают налог с выручки пошлины на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины.

Внесенный 28 ноября 2017 года Правительством законопроект предлагает снизить НДПИ вдвое, но ввести налог на добавленный доход (НДД). Ставка НДД составит 50 процентов. В отличие от НДПИ, эта пошлина будет взиматься не с объёмов добываемой нефти, а с дохода от её продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

По расчетам правительства, существенное снижение налоговой нагрузки нефтедобывающие предприятия позволит повысить рентабельность проектов, выйти на окупаемость за более короткие сроки, сократить объемы и сроки привлечения заемных средств, необходимых для реализации проекта, тем самым увеличить добычу углеводородного сырья на конкретном участке недр.

При повсеместном введении НДД бюджеты федерального и регионального уровней смогут дополнительно получить 1 триллион рублей до 2035 года. При этом добыча углеводородов за тот же срок вырастит на 100 млн тонн. Депутаты Государственной Думы намерены рассмотреть законопроект в первом чтении 26 марта.

Ранее « Парламентская газета » сообщала со ссылкой на министра энергетики Александра Новака , что решение о распространении НДД может быть принято через два-три года после окончания пилотного проекта, который ожидается запустить в начале 2019 года.

Причем, для новых месторождений предусмотрены особые налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учёт исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.