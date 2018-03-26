Дан прогноз по рублю в условиях мировой «торговой войны»

— Мировые финансовые рынки оказались в новой реальности, которая называется "торговая война". И она, судя по всему, скоро не закончится и в перспективе может нанести большой урон росту мировой экономики.

Решение американского президента Дональда Трампа продолжить "выстраивание" мировой торговли под интересы США ожидалось и, похоже, на этом не закончится. Ранее мы предположили, что введение новых торговых пошлин на сталь и алюминий станет только прологом к давлению США на своих торговых партнеров.

Оценивая эту новую реальность, у инвесторов возникает вопрос, а как она повлияет на валютные рынки в целом и на российский рубль в частности?

Мы ожидаем, что усиление давления американцев будет встречать сопротивление. Уже сейчас китайцы заявили об ответных мерах введением пошлин на импорт из США в размере 3 миллиардов долларов. Евросоюз на саммите в пятницу также принял решение о выработке ответных мер. В заявлении ЕС сообщается, что "американские тарифы не могут быть обоснованы соображениями национальной безопасности". Фактически можно говорить о том, что европейские товаропроизводители не поднимут "лапки" и примут бой.

Такой вариант развития событий будет расширять торговый конфликт между Штатами и КНР до состояния мирового. Можно говорить, что Трамп не пожалеет большую Европу за исключением нескольких сателлитов, да и то заметно снизив их торговые возможности.

Учитывая такой вероятный вариант развития событий, мы считаем, что американский доллар, а также евро могут оказаться в невыгодном положении по отношению к другим валютам. К тому же расширение этого торгового конфликта может спровоцировать следующий этап противостояния — валютные войны, которые в условиях протекционистской политики США снова выйдут из тени и заставят центральные банки стран, участвующих в противостоянии, предпринимать меры, способствующие понижению курсов национальных валют.

Борьба в конечном итоге, если окажется продолжительной и "кровавой", нанесет большой урон росту мировой экономики, что может грозить новой рецессией. Эскалация напряженности также может стать причиной и для вспыхивания реальных военных конфликтов, что уже не может серьезно не волновать.

Российская экономика также не останется в стороне и, несмотря на то, что у РФ товарооборот с США несущественный, общее падение роста мировой экономики на волне торговых войн скажется и на ней негативным образом.

Рублю пока удается неплохо маневрировать в условиях поддерживающей монетарной политики ЦБ РФ , который в пятницу понизил основную процентную ставку на 0,25 процента, до 7,25 процента. Правда, на этот раз рынок не заметил перемен. И они фактически никак не отразились на курсе рубля по отношению к американскому доллару и евро. Главные позитивные факторы, которые и сдерживают его падение, все еще сильны. Это очень высокая основная процентная ставка по сравнению со ставками ФРС ЕЦБ , высокие цены на сырую нефть, которые уверенно держатся выше отметки в 60 долларов за баррель, и объективный спекулятивный спрос со стороны иностранных инвесторов на облигации Федерального займа (ОФЗ).

Что касается краткосрочных перспектив рубля против евро и доллара, то его общая по отношению к ним боковая динамика, вероятнее всего, продолжится. Мы ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в начале этой недели в диапазоне 56,00-59,50. Валютная пара EUR/RUB также останется в боковом тренде, консолидируясь в диапазоне 68,00-72,00.

Но, если негативный эффект от "торговых войн" будет расширяться, то следует ожидать вероятного разворота вниз цен на сырую нефть, а также отток иностранного спекулятивного капитала, который в массе своей и скупает ОФЗ, косвенно поддерживая курс нашей национальной валюты. Негативная динамика двух этих факторов, вероятнее всего, заставит ЦБ РФ прекратить снижение процентных ставок и попробовать уже немонетарными методами ограничить вероятное сильное падение рубля.

Но опять же хотим успокоить читателей, что этот вариант является крайним, и пока для его реализации никаких причин нет. Что касается вероятной динамики рубля против евро и доллара в следующем месяце, то здесь очень многое будет зависеть от состояния торговых отношений между США и странами экспортерами. Если ситуация пойдет по мягкому сценарию без эскалации, то проблем в апреле у рубля не будет.