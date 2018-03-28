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Налоги скорректируют курс рубля
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Налоги скорректируют курс рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Торговый день на Московской бирже откроется для курса доллара, скорее всего, в диапазоне 57-57,50 рубля, для курса евро — 70,75-71,25 рубля. Утром не публикуется важной макростатистики и не ожидается событий, которые спровоцировали бы сильные колебания валютных пар.
Основным движущим фактором будет техническая картина, а также налоговый период. В России 28 марта выплачивается налог на прибыль. Если цена на нефть удержится выше 70 долларов за баррель Brent, то можно ожидать, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 57-57,50 рубля.
На динамику нефти, в свою очередь, повлияют данные о запасах в США. Ожидается, что они могут вырасти. Если прирост превысит один миллион баррелей, то нефть может корректироваться, вероятно, до 69 долларов за баррель, и тогда пара USD/RUB войдет в диапазон 57,50-58.
Евро в последние дни растет к доллару, и не исключено сегодня достижение психологической отметки 1,25. Этому способствуют хорошие новости по экономике еврозоны, в частности, одобрение нового займа Греции. Так что я ориентируюсь на курс евро в диапазоне 71-72 рубля.
Ожидаю, что к вечеру пара доллар-рубль, вероятнее всего, закроется в районе 57,50. Влияние налоговых выплат будет заметно днем, а к вечеру на рынки будут давить внешние события. Закрытие пары евро-рубль ожидаю в диапазоне 71,50-72.
Российская Газета: последние новости
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