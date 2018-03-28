Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.345,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,23%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.328,90 долл. и сопротивление — на 1.356,80 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 88,92 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,01%, достигнув отметки 16,540 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,17%, дойдя до уровня 2,990 долл. за фунт.