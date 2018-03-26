Польша нашла альтернативу российскому газу

Посол Польши в РФ: Варшава намерена заменить российский газ импортом из Норвегии и США

"Мы стремимся к диверсификации источников, у нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России, но направления нашей политики диверсификации публично заявлены, — сказал он. — Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков". Польша планирует заменить российский газ за счет импорта топлива из Норвегии или США . Об этом заявил в интервью ТАСС посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк.

"У нас есть возможности получать объемы сжиженного газа, достаточные для обеспечения Польши и региона", — добавил польский посол.

По словам Марчиняка, "вопрос не в том, чтобы отказаться от поставок газа из России, а в том, чтобы от них не зависеть". Он отметил, что Польша уже строит газопровод из Норвегии, а в случае высокой цены сжиженного газа из США, может закупать его и у других поставщиков.

Поставки российского газа в Польшу осуществляются на основании долгосрочного договора, который будет действовать до 2022 года. Неоднократно озвучивалась также возможность перейти на краткосрочные контракты.