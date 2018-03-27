Доллар укрепляется на снижении обеспокоенности вокруг торговых отношений США и КНР

Курс доллара к основным мировым валютам во вторник поднимается, обеспокоенность на глобальных рынках вокруг недавнего обострения отношений между США Китаем ослабевает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,24% — до 89,24 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,2431 доллара за евро с 1,2443 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 105,58 иены за доллар со 105,41 иены на предыдущем закрытии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.