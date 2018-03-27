Курс доллара снизился до минимума за пять недель 

Investing.com — Во вторник доллар подешевел до минимума за пять недель против корзины других основных валют. Спрос на рисковые активы вернулся на фоне надежд, что торговой войны между США и Китаем удастся избежать.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 10:11 МСК опустился на 0,1% до 88,55 — наименьшего значения с 16 февраля.
Опасения о перспективе торговой войны между США и Китаем снизились после сообщений о том, что две страны ведут негласные переговоры по решению проблем в двусторонних отношениях.
Сообщения о продолжающихся переговорах ослабили опасения о том, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира выйдут из-под контроля. В результате спрос на рисковые активы вырос.
Доллар подорожал против иены: пара USD/JPY поднялась на 0,23% до 105,65, продолжая отступать от минимума понедельника за 16 месяцев — 104,62.
Курс иены не отреагировал после того, как во вторник бывший министр финансов Японии официально засвидетельствовал перед парламентом, что ни премьер-министр Синдзо Абэ, ни его жена, ни министр финансов Таро Асо не давали указаний о подделке документов относительно сделки о продаже земли, которая оказалась в центре коррупционного скандала.
Этот скандал привел к резкому снижению популярности Абэ и заставил инвесторов сомневаться в его способности продолжать курс «абэномики», включая ультрамягкую монетарную политику.
Курс евро подорожал против иены: пара EUR/JPY повысилась на 0,37% до 131,68. В понедельник курс евро вырос против иены на 1,5%, что стало наибольшим ростом этой пары за день с июня 2017 года.
Курс евро повысился к доллару до максимума за пять недель. Пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,2466.
Спрос на евро остается высоким после того, как президент Немецкого федерального банка Йенс Вайдман, который является наиболее вероятным претендентом на должность следующего главы ЕЦБ, в понедельник заявил о том, что прогнозы игроков рынка о повышении процентной ставки в середине следующего года «не были совершенно нереальными».
Курс фунта почти не изменился к против доллара. Пара GBP/USD на момент написания статьи торговалась на позиции 1,4226.