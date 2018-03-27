Курс доллара снизился до минимума за пять недель

Investing.com — Во вторник доллар подешевел до минимума за пять недель против корзины других основных валют. Спрос на рисковые активы вернулся на фоне надежд, что торговой войны между США Китаем удастся избежать.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 10:11 МСК опустился на 0,1% до 88,55 — наименьшего значения с 16 февраля.

Опасения о перспективе торговой войны между США и Китаем снизились после сообщений о том, что две страны ведут негласные переговоры по решению проблем в двусторонних отношениях.

Сообщения о продолжающихся переговорах ослабили опасения о том, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира выйдут из-под контроля. В результате спрос на рисковые активы вырос.

Доллар подорожал против иены: пара USD/JPY поднялась на 0,23% до 105,65, продолжая отступать от минимума понедельника за 16 месяцев — 104,62.

Курс иены не отреагировал после того, как во вторник бывший министр финансов Японии официально засвидетельствовал перед парламентом, что ни премьер-министр Синдзо Абэ , ни его жена, ни министр финансов Таро Асо не давали указаний о подделке документов относительно сделки о продаже земли, которая оказалась в центре коррупционного скандала.

Этот скандал привел к резкому снижению популярности Абэ и заставил инвесторов сомневаться в его способности продолжать курс «абэномики», включая ультрамягкую монетарную политику.

Курс евро подорожал против иены: пара EUR/JPY повысилась на 0,37% до 131,68. В понедельник курс евро вырос против иены на 1,5%, что стало наибольшим ростом этой пары за день с июня 2017 года.

Курс евро повысился к доллару до максимума за пять недель. Пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,2466.

Спрос на евро остается высоким после того, как президент Немецкого федерального банка Йенс Вайдман , который является наиболее вероятным претендентом на должность следующего главы ЕЦБ , в понедельник заявил о том, что прогнозы игроков рынка о повышении процентной ставки в середине следующего года «не были совершенно нереальными».

Курс фунта почти не изменился к против доллара. Пара GBP/USD на момент написания статьи торговалась на позиции 1,4226.