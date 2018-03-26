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Доллар США подорожал против иены на фоне снижения опасений о торговой войне
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Доллар США подорожал против иены на фоне снижения опасений о торговой войне 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник курс доллара отступил от минимума за 16 месяцев против иены после того, как вероятность торговой войны между США и Китаем снизилась из-за сообщений о том, что две стороны прилагают негласные усилия для решения возникших проблем.
К 10:50 МСК пара USD/JPY торговалась на позиции 105,08. Во время ночных торгов был зафиксирован минимум сессии 104,62 — наименьшее значение с ноября 2016 года.
The Wall Street Journal в понедельник сообщила, что после угроз о введении торговых пошлин Пекин и Вашингтон начали переговоры об улучшении доступа США на китайские рынки.
Курс японской иены перешел к снижению, а фьючерсы на фондовых рынках США выросли на фоне улучшения настроений инвесторов.
В пятницу опасения о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира выросли на фоне снижения спроса на рисковые активы, который привел к падению котировок на Уолл-стрит.
Курс евро повысился к доллару. Пара EUR/USD повысилась на 0,26% до 1,2385.
Фунт тоже подорожал. Пара GBP/USD прибавила 0,35% до позиции 1,4179.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, опустился на 0,17% до месячного минимума 88,95.
Австралийский доллар подорожал. Пара AUD/USD выросла на 0,48% до 0,7736. Китай является главным направлением экспорта Австралии.
Курсы новозеландского и канадского доллара также повысились: на момент написания статьи пара NZD/USD торговалась на позиции 0,7283, а пара USD/CAD — на позиции 1,2851.
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