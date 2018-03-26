Вклады: ждать ли нового ставкопада

ЦБ РФ снова понизил ключевую ставку по итогам последнего заседания — до 7,25%. Как известно, вместе с ключевой ставкой поступательно «падают» ставки по кредитам и вкладам. Банки.ру спросил у экспертов, ждать ли россиянам при такой политике регулятора снижения ставок вплоть до отрицательных значений.

6 и 66 23 марта 2018 года совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. Регулятор стабильно понижает ключевую ставку с середины 2014 года — на тот момент она составляла 17%.

Собственно, очередного небольшого снижения ключевой ставки рынок ожидал. За день до заседания ЦБ эксперты предсказывали, что регулятор «уронит» ставку именно на 0,25 п. п.

Продуктовый виджет

Традиционно вместе с ключевой ставкой падают также ставки по кредитам и вкладам. Например, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым депозитам на днях побила свой очередной исторический антирекорд, достигнув значения 6,66% годовых.

Согласно базе Банки.ру, максимальные ставки в российских банках сейчас доходят до 8,5% годовых. Такая ставка доступна по вкладам «Срочный (в рублях)» банка «Кредитинвест» , «Доходная стратегия с ИСЖ» от Локо-Банка, «Доход_online» от IQБанка, «Абсолютный максимум+» от Абсолют Банка и по некоторым другим. Однако следует учитывать, что обычно такую ставку можно получить при размещении на вкладе значительной суммы или открытии побочных продуктов, например инвестиционного страхования жизни.

До ноля не дойдет

Россияне уже давно без особого азарта несут свои деньги во вклады, с ностальгией вспоминая двузначную доходность, которую предлагали кредитные организации еще несколько лет назад.

Директор аналитического департамента ИК «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов считает, что если банки будут уменьшать ставки вслед за ЦБ, то более привлекательным вариантом для вложений граждан станут инвесткомпании и хедж-фонды.

«По этой причине отрицательные ставки по вкладам в России невозможны — при таких ставках из банков уйдут владельцы крупных счетов, что сильно ударит по ликвидности кредитных организаций. Кроме того, вклады в России и сейчас не отличаются привлекательной доходностью. Отрицательные ставки по депозитам, действительно, есть в нескольких банках Швейцарии , но для не очень крупных сумм, и там другой уровень риска», — говорит Крылов.

В то же время вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк указывает, что перспектива появления нулевых или отрицательных ставок по депозитам для физлиц на российском рынке выглядит не реалистично. Главным образом потому, что вклады остаются основой сбережений для большинства банковских клиентов: альтернатива им есть, и сейчас спрос на различные инвестиционные продукты растет. Но выбор альтернативных инструментов не настолько широк, чтобы полностью заменить вклады для массовых клиентов.

«Если предположить, что ставки обнулятся, то многие клиенты предпочтут просто хранить деньги у себя в виде наличности. Такой сценарий вряд ли устроит и самих клиентов, и банки, и регулятора. Поэтому я бы не стал всерьез обсуждать перспективу нулевых или отрицательных ставок по депозитам в России», — говорит Цивинюк.

«Смягчение монетарной политики может, конечно, продолжаться и до отрицательных процентных ставок, но вероятность такого сценария крайне низка, — уверена руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Ковалева . — Появление отрицательных ставок в России не исключено в условиях дефляции, что в обозримом будущем малореально. Но в условиях дефляции даже отрицательная номинальная ставка все равно не исключает положительной реальной ставки».

Минусовые ставки по вкладам — это «удел» Европы, отмечают эксперты.

«Отрицательные ставки по вкладам есть в Германии , скандинавских странах, Швейцарии — это страны с высокой склонностью к сбережению у населения. Собственно, для резидентов ставка там, как правило, не отрицательная, а равная нулю, при этом расчетные услуги становятся платными, — комментирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах . — Спрос на срочные депозиты в этих странах упал. Собственно, и цель там была направить сбережения в негосударственные облигации и на фондовый рынок — напрямую или через аналоги ПИФов. С другой стороны, инерция и боязнь рисков приводят к тому, что даже под нулевую ставку деньги все равно держат».

При этом Табах считает маловероятным уход в отрицательные значения ставок по вкладам для России. В качестве одного из аргументов он приводит тот факт, что в США , где инфляция в отличие от еврозоны не нулевая, ставки по вкладам тоже положительные. Кроме того, Табах полагает, что российский вкладчик привык жить в парадигме положительных ставок и в случае отрицательной ставки будет хранить деньги «под матрасом».

Введение отрицательной процентной ставки по банковским вкладам является временной и довольно радикальной антикризисной мерой, применяемой как один из стимуляторов экономического роста, напоминает Татьяна Ковалева.

Япония, Дания, «В 2008—2016 годах на фоне мирового кризиса политика отрицательных процентных ставок была введена на временной или на долгосрочной основе в таких странах, как Швеция Италия , Швейцария, Нидерланды , — перечисляет она. — Также в 2014 году отрицательные ставки ввел Европейский центральный банк (то есть политика вводилась в рамках Евросоюза ). В случае с вкладами отрицательные ставки носят «запретительный» характер. Их цель — стимулировать банки выдавать кредиты и снижать ставки по вкладам населения, что должно заставить людей тратить деньги, а не сберегать».

«Несмотря на то что ставки в России существенно снизились, по вкладам сейчас действует положительная реальная доходность, то есть ставка по вкладам выше уровня инфляции. Так, в настоящее время годовая инфляция ниже 4%, в то время как ставки по годовым вкладам находятся на уровне 7%. То есть, в принципе, запас для снижения есть достаточно большой, — разъясняет управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов . — При этом, если инфляция будет выше 4%, то регулятор, скорее всего, будет вынужден приостановить снижение. Поэтому вряд ли реальные ставки по вкладам в ближайшее время уйдут в область отрицательный значений».

Ставки упадут, но несильно

Эксперты, опрошенные Банки.ру, успокаивают: по их мнению, ставки по вкладам в обозримой перспективе потеряют от силы 0,5 п. п. При этом многие банки понизили их еще до нынешнего решения ЦБ по ключевой ставке.

«На наш взгляд, исходя из последних решений по снижению ключевой ставки, ставки по вкладам могут снизиться уже в апреле на 0,25 процентного пункта, а к июлю 2018 года — еще на 0,25. Вероятно, некоторые банки снизят ставки единовременно на 0,5 процентного пункта. При этом снижение ставок по кредитам будет не столь значительно, что даст банкам сохранить приемлемый уровень процентной маржи», — прогнозирует Татьяна Ковалева из НРА.

Она добавляет, что аргументами в пользу дальнейшего снижения ставки являются пока еще слабый экономический рост в России и стагнация кредитования корпоративного сектора на фоне снижения инфляционных ожиданий.

«Снижение ставок по вкладам происходит примерно на пропорциональную снижению ключевой ставки величину. Но банки не всегда дожидаются пересмотра ключевой ставки. И к заседанию 23 марта некоторые участники рынка уже скорректировали доходность по депозитам. При этом снижение происходит неравномерно. Например, по вкладам на срок свыше года, как правило, устанавливается более низкая ставка из расчета на снижение, которое должно произойти в период действия вклада. На короткий срок банки смелее привлекают средства населения с рынка», — рассказывает Антон Павлов из Абсолют Банка.

«Снижение ключевой ставки было вполне ожидаемо, и рынок уже отыграл это событие: крупнейшие банки корректировали ставки по депозитам с начала месяца, — соглашается вице-президент СМП Банка Роман Цивинюк. — Мы видим это на примере средней максимальной ставки по рублевым депозитам топ-10 крупнейших банков по объему вкладов физлиц — по итогам второй декады марта она снизилась до 6,66% годовых. В ближайшее время средние и небольшие кредитные организации последуют за лидерами рынка. В целом снижение ставок по рублевым депозитам после снижения ключевой ставки, по нашим оценкам, составит 0,25—0,5 процентного пункта в зависимости от сегмента клиентов».

Цивинюк также указывает: нет оснований полагать, что ЦБ перестанет снижать ключевую ставку. «С учетом низкой инфляции тренд на снижение ключевой ставки сохраняется, предпосылок для изменения тенденции мы не наблюдаем», — уточняет он.

Павлов при этом прогнозирует, что при сохранении текущей экономической ситуации ключевая ставка к концу года может снизиться до 6%.