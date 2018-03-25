Рынок форекс: анонс событий на 26–30 марта

Китаем. Investing.com — В пятницу доллар подешевел против корзины других основных валют, удерживаясь близко к минимуму за месяц из-за растущей угрозы торговой войны между США

В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму $60 млрд

Пошлины, в основном, нацелены против импорта товаров технологического сектора. Согласно заявлениям администрации Трампа, эти пошлины предназначены наказать Китай за кражу интеллектуальной собственности США.

В ответ в пятницу Китай опубликовал список из 128 товаров США, на которые могут наложены ответные пошлины.

Ираном. В четверг вечером Трамп объявил о назначении Джона Болтона своим советником по вопросам национальной безопасности, усилив спрос на защитные активы. Это стало еще одним фактором для снижения спроса на рисковые активы. Болтон известен своими призывами к использованию силы для решения проблем с Северной Кореей

К завершению пятничных торгов индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,4% до 89,10. За время пятничной торговой сессии индекс доллара опускался до $88,98 — наименьшего значения с 19 февраля.

За неделю индекс доллара снизился приблизительно на 1,3%, что стало наибольшим показателем недельного снижения за последний месяц.

Доллар также подешевел после того, как прогноз по монетарной политике ФРС оказался менее «ястребиным» по сравнению с прогнозами некоторых инвесторов.

Курс иены, которая считается защитным активом во время политической и экономической нестабильности, вырос до максимума за 16 месяцев против доллара. Доллар подешевел против иены на 0,5% до 104,74.

За неделю иена подорожала на 1,1% против доллара.

Доллар также подешевел на 0,2% против швейцарского франка, еще одной валюты «тихой гавани».

Британский фунт незначительно подорожал после того, как член Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что в течение нескольких следующих лет потребуется одно или два повышения процентной ставки. Это заявление укрепило прогнозы инвесторов о том, что Банк Англии повысит процентную ставку в мае.

Курс евро также вырос к доллару США. Пара EUR/USD повысилась на 0,4% до 1,2352.

На следующей неделе в центре внимания окажутся заявления, а не экономические отчеты. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий на фоне назревающей торговой войны между США и Китаем.

Основным экономическим отчетом на следующей сокращенной рабочей неделе станет окончательное значение экономического роста США за четвертый квартал. В пятницу рынки в США будут закрыты в честь страстной пятницы.

На следующей неделе предстоит несколько публичных выступлений лиц, отвечающих за разработку политики ФРС. Ожидается, что они выскажутся относительно вероятности повышения процентной ставки в ближайшие месяцы.

Также в центре внимания будет уточненное значение ВВП Великобритании за четвертый квартал и данные по инфляции в Германии

Investing.com составил список этих и других важных событий, которые могут оказать влияние на рынки на следующей неделе.

Понедельник, 26 марта

Президент Немецкого федерального банка Йенс Вайдман должен произнести речь под названием «Новая ситуация в Европе» в Вене

Вторник, 27 марта

Испания опубликует предварительный отчет по инфляции потребительских цен.

В США будут опубликованы данные по доверию потребителей.

На форуме в Атланте выступит глава ФРБ Атланты Рафаэл Бостик.

Среда, 28 марта

В США будет опубликовано окончательное значение ВВП за четвертый квартал, а также отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США.

Четверг, 29 марта

В Германии выйдут предварительные данные по инфляции.

В Великобритании будет опубликовано окончательное значение роста ВВП за четвертый квартал.

В США выйдут отчеты по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также доходам и расходам физических лиц, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является основным показателем для определения инфляции ФРС.

Канада опубликует данные о ВВП.

Пятница, 30 марта

Глобальные финансовые рынки будут закрыты в честь страстной пятницы.