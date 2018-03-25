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Россия и Китай могут оспорить пошлины США
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Россия и Китай могут оспорить пошлины США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Убытки российских сталелитейных компаний могут составить не менее двух миллиардов долларов, производителей алюминия — около миллиарда. Россия может обжаловать пошлины в ВТО, сказал замглавы минпромторга Виктор Евтухов. Представители свыше 40 стран, в том числе 28 стран ЕС, Китая и России, осудили решение США на заседании Совета по торговле товарами ВТО в Женеве в тот же день, когда оно вступило в силу — 23 марта.
Россия имеет основания подать иск по этому кейсу в Орган по разрешению споров ВТО, теоретически она может сделать это совместно с Китаем и рядом других стран, считает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. «Вопрос в том, будет ли это политически мотивированный иск или в его основе будет защита реальных коммерческих интересов российских металлургов», — говорит он. Предметное обсуждение правомерности применения статьи ГАТТ-94 о «соображениях национальной безопасности» (на ней основывается решение США) представляется достаточно сложным и, возможно, даже выходящим за пределы действующих соглашений ВТО. Другой вариант — сосредоточится на конкретных аспектах действий США — нарушении основополагающего принципа организации — недискриминации, говорит Пахомов.
Одновременно США разворачивают новый фронт противостояния с Китаем. Дональд Трамп последовательно (хотя и с разной степенью эффективности) продолжает выполнять предвыборные обещания, апеллируя к угрозам китайской экспансии и крайне чувствительной для США проблеме защиты интеллектуальной собственности. В этой связи администрация США подготовила проект ограничительных мер в сфере торговли и инвестиций в отношении КНР с достаточно произвольной аргументацией, которая отчасти выходит за рамки правовых норм и практики ВТО, отмечает Александр Пахомов. В свою очередь Китай разработал пакет ответных мер.
"Однако, учитывая взаимозависимость экономик двух стран, не следует ожидать широкомасштабной торговой войны, — считает Александр Пахомов. — Так, КНР уже в течение марта продемонстрировала определенную готовность к взаимным уступкам, а США — снятию путем оговорок наиболее жестких требований". В итоге возможен вариант, когда обе стороны «сохраняют лицо»: постепенные и гибкие уступки Китая и отмена США ряда ограничений после консультаций с американским бизнесом. Однако в случае обострения ситуации следует ожидать обращений Китая в суд ВТО с исками в отношении неправомерной политики США.
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