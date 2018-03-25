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Катар предложил РФ доразведку месторождений газа
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Катар предложил России доразведку месторождений газа в стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Катар предлагает российским компаниям принять участие в тендере на доразработку месторождений в стране в 2019-2020 годах, заявил РИА Новости посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.
"Месторождения разработаны, но есть дополнение или расширение (месторождений — ред), о котором было объявлено, и оно будет произведено в 2019 и 2020 годах. Российские компании, подобно другим, могут попробовать выиграть тендер, о котором будет объявлено", — заявил посол.
Аль-Аттыйя также отметил, что Катар призывает все российские компании, работающие в областях энергетики, промышленности, туризма, к инвестициям в экономику Катара, в том числе в области нефтяной и газовой промышленности, сферы услуг и инфраструктуры.
По мнению дипломата, российская экономика сильная и крепкая и предоставляет возможности для Катара.
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