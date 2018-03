Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,08%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, недвижимости и цементной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 1,08%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi ind exports (SE:4140), которые подорожали на 15,49 п. (5,95%), закрывшись на отметке в 276,00. Котировки Electrical Industries Co (SE:1303) выросли на 0,78 п. (3,45%), завершив торги на уровне 23,42. Бумаги Saudi Company for Hardware (SE:4008) выросли в цене на 4,30 п. (3,34%), закрывшись на отметке 133,00.

Лидерами падения стали акции Public transport (SE:4040), цена которых упала на 0,54 п. (3,18%), завершив сессию на отметке 16,44. Акции Anaam holding (SE:4061) поднялись на 0,37 п. (2,92%), закрывшись на уровне 12,30, а Dur Hospitality (SE:4010) снизились в цене на 0,51 п. (2,35%) и завершили торги на отметке 21,18.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (84), а котировки 5 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,90%, или 0,59, достигнув отметки $66,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,86%, или 0,60, до $70,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,99%, или 13,40, до отметки $1.341,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,50% до 4,6434, а котировки USD/SAR повысились на 0,04%, достигнув отметки 3,7506.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,55% до 89,13.