Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,02%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов инвестиций, СМИ и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share поднялся на 0,02%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Taleem REIT Fund (SE:4333), которые подорожали на 1,06 п. (9,87%), закрывшись на отметке в 11,80. Котировки Natl agr dev (SE:6010) выросли на 1,66 п. (4,42%), завершив торги на уровне 39,20. Бумаги AlJazira Mawten REIT (SE:4331) выросли в цене на 0,69 п. (4,41%), закрывшись на отметке 16,32.

Лидерами падения стали акции Red sea housing (SE:4230), цена которых упала на 0,56 п. (3,03%), завершив сессию на отметке 17,92. Акции Buruj (SE:8270) поднялись на 0,91 п. (2,66%), закрывшись на уровне 33,35, а Arabian pipe (SE:2200) снизились в цене на 0,36 п. (2,64%) и завершили торги на отметке 13,28.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (117) превысило количество закрывшихся в плюсе (62), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Natl agr dev (SE:6010) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 4,42%, 1,66 п., и завершили торги на отметке 39,20.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,35%, или 1,51, достигнув отметки $65,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $69,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,49%, или 19,80, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,43% до 4,6324, а котировки USD/SAR упали на 0,00%, достигнув отметки 3,7501.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,10.