Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов электроэнергетики, розничной торговли и цементной промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Sa refineries (SE:2030), которые подорожали на 3,71 п. (9,94%), закрывшись на отметке в 41,05. Котировки Astra industry (SE:1212) выросли на 0,86 п. (5,42%), завершив торги на уровне 16,74. Бумаги Budget saudi (SE:4260) выросли в цене на 1,38 п. (3,78%), закрывшись на отметке 37,90.

Лидерами падения стали акции Medgulf (SE:8030), цена которых упала на 1,21 п. (4,62%), завершив сессию на отметке 25,00. Акции Saudi Cement Company (SE:3030) поднялись на 2,68 п. (4,57%), закрывшись на уровне 56,00, а Saudi ceramics (SE:2040) снизились в цене на 0,92 п. (3,77%) и завершили торги на отметке 23,48.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в плюсе (68), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Sa refineries (SE:2030) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,94%, 3,71 п., и завершили торги на отметке 41,05. Котировки акций Budget saudi (SE:4260) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 3,78%, 1,38 п., и завершили торги на отметке 37,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,16%, или 0,10, достигнув отметки $64,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,49%, или 0,34, до $68,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.324,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,12% до 4,6214, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7499.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 89,65.