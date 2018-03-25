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Китай продолжит оптимизировать налоговую систему — министр финансов
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Китай продолжит оптимизировать налоговую систему — министр финансов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Китай намерен ускорить оптимизацию налоговой системы и ее структуры, уделяя пристальное внимание международным налоговым реформам. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов КНР Лю Кунь, выступая на форуме «Развитие Китая-2018».
В частности, по его словам, продолжится регулирование налога на добавленную стоимость /НДС/, который будет снижен в промышленном, транспортном и некоторых других секторах.
Благодаря проведению в Китае реформы по замене налога на предпринимательскую деятельность налогом на добавленную стоимость, в прошлом году стране удалось сэкономить 918,6 млрд юаней /около 145,5 млрд долларов США/.
Замена налога на предпринимательскую деятельность, взимавшегося на протяжении 60 лет, на НДС является наиболее важным преобразованием в китайской налоговой системе за последние два десятилетия. Эта мера позволяет упростить процедуру взимания налогов и избежать двойного налогообложения. Реформа была запущена в Шанхае в 2012 году и была распространена на всю страну в мае 2016 года.
Как сообщил министр, Китай также планирует провести реформу индивидуального подоходного налога.
Ежегодный форум, темой которого в этом году является «Китай в новой эпохе», собрал порядка 30 известных мировых ученых, включая нобелевских лауреатов, а также более 80 руководителей компаний, входящих в список 500 крупнейших компаний мира. -0-
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