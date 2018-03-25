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Минсельхоз США признал лидерство России
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В Минсельхозе США заявили о лидерстве России по экспорту подсолнечника в Турцию в 2017 году 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия стала ведущим поставщиком семян подсолнечника для Турции в прошлом году. Об этом сообщается в отчёте статистического агентства Министерства сельского хозяйства США. Согласно данным статистики, в 2016/2017 сельхозгоду Турция импортировала 793 тыс. тонн подсолнечного масла, жмыха из подсолнечника в объёме 958 тыс. тонн, а также семян растения объёмом 591 тыс. тонн. По всем трём продуктам из подсолнечника Россия заняла первое место, сообщает американский Минсельхоз.
«Россия была ведущим поставщиком семян подсолнечника для Турции (225 тыс. тонн), за ней следовали другие крупные поставщики: Молдавия (205 тыс. тонн), Болгария (78 тыс. тонн) и Румыния (35 тыс. тонн)», — говорится в документе.
Россия оказалась в лидерах экспортёров подсолнечного масла в 2016/2017 сельхоз году, направив в Турцию 494 тыс. тонн из всего объёма импортированного страной масла.
Также Россия на первом месте по поставкам в Турцию жмыха подсолнечника. Москва обеспечила более половины всего импорта этого продукта — 496 тыс. тонн, обогнав Украину, которая экспортировала в Турцию 345 млн тонн.
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