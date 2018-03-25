Минсельхоз США признал лидерство России

В Минсельхозе США заявили о лидерстве России по экспорту подсолнечника в Турцию в 2017 году

«Россия была ведущим поставщиком семян подсолнечника для Турции (225 тыс. тонн), за ней следовали другие крупные поставщики: Молдавия (205 тыс. тонн), Болгария (78 тыс. тонн) и Румыния (35 тыс. тонн)», — говорится в документе. Россия стала ведущим поставщиком семян подсолнечника для Турции в прошлом году. Об этом сообщается в отчёте статистического агентства Министерства сельского хозяйства США. Согласно данным статистики, в 2016/2017 сельхозгоду Турция импортировала 793 тыс. тонн подсолнечного масла, жмыха из подсолнечника в объёме 958 тыс. тонн, а также семян растения объёмом 591 тыс. тонн. По всем трём продуктам из подсолнечника Россия заняла первое место, сообщает американский Минсельхоз Россия оказалась в лидерах экспортёров подсолнечного масла в 2016/2017 сельхоз году, направив в Турцию 494 тыс. тонн из всего объёма импортированного страной масла. Также Россия на первом месте по поставкам в Турцию жмыха подсолнечника. Москва обеспечила более половины всего импорта этого продукта — 496 тыс. тонн, обогнав Украину , которая экспортировала в Турцию 345 млн тонн.