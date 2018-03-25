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Количество буровых установок выросло в США
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Количество буровых установок в США выросло почти до тысячи за год 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Desmond Boylan/AP
По состоянию на 23 марта в Соединенных штатах действуют 995 буровых установок, годом ранее их было 809, передает Oil & Gas Journal со ссылкой на нефтегазовую сервисную компанию Baker Hughes.
По данным издания, в данный момент на территории США работают 979 буровых установок, еще 13 находятся в Мексике и 3 в прибрежных водах страны. Из них нефть добывают 804 установки, а газ — 190.
Больше всего установок в Техасе, их число в этом штате составляет 499 единиц. На втором месте Нью-Мексико с 88 установками, а замыкает тройку лидеров Луизиана — там находятся 57 буровых установок.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности, чтобы повысить цены на нефть.
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