В Китае посоветовали США «не рыть себе яму»

Китай посоветовал США отказаться от действий, которые могли бы нанести ущерб двусторонним отношениям в торговой сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР.

"Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил Гао Фэн, отвечая на вопрос относительно реакции Пекина на введение США новых тарифов на сталь и алюминий.

По словам чиновника, китайская сторона опубликовала перечень ответных мер, которые примет в случае, если не удастся найти точек соприкосновения с американской стороной по указанному вопросу. Однако список не окончательный.

"Время для подачи предложений и комментариев истекает 31 марта, после чего мы учтем все высказанные мнения и проведем анализ, после чего своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты", — заявил Гао Фэн, подчеркнув, что Пекин не хочет, но в то же время не боится торговой войны.

"Мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будет защищать их всеми при помощи всех необходимых мер", — подытожил он.

Пекин, по словам представителя министерства коммерции КНР, будет «биться до победного конца». Вместо c тем он выразил надежду, что «США смогут остановиться, пока не поздно».