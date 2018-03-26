Торговая война Китай vs. США: кто потеряет больше? 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика» Президент Дональд Трамп на прошлой неделе провел последнюю и, возможно, самую непосредственную атаку на Китай в ходе новой торговой битвы, объявив новые тарифы на китайские товары стоимостью $50 млрд
Возможные меры США против Китая
Экономисты считают, что это может стать началом длительного конфликта между двумя супердержавами. Этот шаг был совершен в ответ на расследование хищения интеллектуальной собственности США китайским правительством и компаниями, подконтрольными государству. Китай намерен установить тарифы в ответ на действия администрации, устанавливающей торговые ограничения на весь импорт стали и алюминия. Китайское правительство объявило о собственных тарифах на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров из США и пообещало еще один ответный ход с установлением тарифов в четверг. "Китай уверен в своих действиях и способен справиться с любой проблемой. Если бы торговая война была инициирована США, Китаю пришлось бы бороться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми мерами", — отмечается в заявлении посольства. Учитывая обостряющуюся ситуацию с обеих сторон, торговая война кажется почти неизбежной. Экономический Афганистан
Эффект от «торговых войн» на ВВП отдельных стран
Несмотря на то, что эксперты и экономисты сомневались в том, что выбор Трампа в отношении тарифов будет нацелен на Китай, их большая проблема заключается в том, что пока не видно конца торгового конфликта. Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, написал на прошлой неделе, что самым тревожным аспектом является то, что пока нет определенной цели. "Самый жесткий аргумент Трампа в его предвыборной кампании состоял в том, что он не стал бы тратить жизни американцев и резервы на бессмысленные войны выбора. Однако начало торговой войны докажет, что его экономический Афганистан — дорогостоящий, открытый и бессмысленный", — отметил Позен. Трамп заявлял о сокращении торгового дефицита с Китаем и даже призвал китайских официальных лиц подготовить план сокращения дисбаланса в торговле в $375 млрд между двумя странами на $100 млрд Но Трамп не установил никаких конкретных параметров успеха. Отсутствие ясности может привести к длительной торговой войне с серьезными экономическими последствиями для США, отметил Эдвард Олден, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. "Помимо жалоб на ряд многолетних китайских практик: хищение интеллектуальной собственности и принудительные передачи технологий, администрация не предъявила четких требований. Вместо этого она хочет установить тарифы на неопределенное время. Это рецепт растущего, разрушительного торгового конфликта, в котором у Китая не будет выбора, кроме как выступить с ответными мерами", — заявил Олден. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше вероятности того, что американские потребители понесут убытки. Наихудший сценарий История тарифов в США не рисует оптимистичную картину. Тарифы 1930-х годов признаны катастрофическими для этой экономики, и даже целевые тарифы, предназначенные для защиты сталелитейной промышленности, введенные за последние 40 лет, оказывались в лучшем случае неэффективными, говорится в исследованиях. Хотя экономисты считают, что новые тарифы Трампа могут привести лишь к небольшому сокращению экономического роста в США, более широкая борьба может оказаться разрушительной и может даже столкнуть экономику США в рецессию. Борьба между США и Китаем также может затронуть более широкие территории, поскольку многие страны полагаются на экспорт в Китай. Например, чуть менее 19% от общего объема ВВП Австралии в 2017 году было получено за счет экспорта товаров и услуг — треть этого экспорта была отправлена в Китай. Большая часть экспорта Австралии — это сырьевые товары, некоторые из которых перерабатываются в готовые изделия и отправляются в США. Это означает, что Австралия и другие торговые партнеры Китая могут оказаться на перепутье, а это выведет конфликт на глобальный уровень.5 марта генеральный директор ВТО Роберту Азеведу предупредил, что длительный путь протекционизма может иметь глобальные последствия. На данный момент не видно конца этому процессу. Фактически, Трамп обещал нанести еще больше ударов в ближайшем будущем. "Это первый удар из многих, которые еще предстоят", — отметил Трамп, подписывая тарифный план.