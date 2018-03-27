Страны с самыми высокими торговыми пошлинами в мире

По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.

В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи.

При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.

Эксперты предрекают, что торговая война между крупнейшими экономиками мира отразится и на других странах.

Ниже мы расскажем о странах с самыми высокими тарифами на импортные товары в мире, согласно данным Всемирного банка ВТО . 1. Багамы — 18.6%

В последние годы на Багамах активно развивается медицинский туризм. Уровень медицинского обслуживания здесь базируется на стандартах, принятых в США, и оценивается очень высоко.

На островах открыто более двадцати современных медицинских учреждений, специалисты которых работают во всех видах здравоохранения.

Наиболее популярными направлениями являются операции на суставах, хирургия сердца и пластические операции.

В дополнение к туризму и банковской деятельности, правительство последние годы стало поддерживать электронную коммерцию. 2. Габон — 16.9%

Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки.

Однако, из-за неравенства в распределении доходов, значительная часть населения остаётся бедной. Основные статьи импорта: промышленные товары и продовольствие.

С конца 2003 года в стране началась существенная добыча нефти, с 2004 года нефть экспортируется.

В развитии нефтедобывающей отрасли активно участвуют американские компании и Китай.

Основные статьи импорта: промышленная продукция, продовольствие, текстиль.

ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами.

Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира. Основные статьи импорта: продовольствие, текстиль, нефтепродукты, промышленная продукция, автомобили, лекарства.

Непал — одна из беднейших и неразвитых стран мира. Внешняя торговля почти полностью ориентирована на Индию

Основные статьи импорта: нефтепродукты, промышленная продукция, золото, электроника, медикаменты.

Экономика Бенина неразвита, основана на натуральном сельском хозяйстве (кукуруза, тапиока, ямс) и на выращивании хлопчатника.

В стране имеются месторождения нефти и газа, но они не эксплуатируются.

Основные статьи импорта: продовольствие, промышленные товары, топливо и проч.

Основные поставщики — Китай 35,9%, США 13,2%, Таиланд 6,5%.

Власти Бенина планируют привлечь иностранные инвестиции, в первую очередь для развития туристического бизнеса. 7. Кения — 11.5%

На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.

Основные статьи импорта: промышленные товары, нефтепродукты, автомобили.

Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки (и седьмым в мире), занимая лишь 14 место на континенте по площади территории.

Основные стати импорта: промышленная продукция, химические продукты, транспортные средства, потребительские товары, продовольствие.

Основные поставщики — Китай 16,1%, Нидерланды 11,3%, США 9,8%, Великобритания 6,2%, Южная Корея 6,1%, Франция 5,1%, Германия 4,4%. 9. Мальдивы — 11.2%

Основные статьи импорта: нефтепродукты, лодки, продовольствие, одежда, промышленные и потребительские товары.

Основные поставщики — Сингапур 26,6%, ОАЭ 16,5%, Малайзия 9,5%, Индия 9,2%, Таиланд 4,7%. 10. Ямайка — 10,8%

Главный сектор экономики Ямайки — сфера обслуживания (более 60% ВВП и работающих).

Основные источники доходов в конвертируемой валюте — обслуживание туристов (20% ВВП), денежные поступления от работающих за рубежом (20% ВВП) и экспорт бокситов и алюминия.

Основные статьи импорта: продовольствие, потребительские товары, топливо, транспортные средства, стройматериалы.