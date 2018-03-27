Страны с самыми высокими торговыми пошлинами в мире 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая.
По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США.
В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.
В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи.
При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.
Эксперты предрекают, что торговая война между крупнейшими экономиками мира отразится и на других странах.
Ниже мы расскажем о странах с самыми высокими тарифами на импортные товары в мире, согласно данным Всемирного банка и ВТО. 1. Багамы — 18.6%
В последние годы на Багамах активно развивается медицинский туризм. Уровень медицинского обслуживания здесь базируется на стандартах, принятых в США, и оценивается очень высоко.
На островах открыто более двадцати современных медицинских учреждений, специалисты которых работают во всех видах здравоохранения.
Наиболее популярными направлениями являются операции на суставах, хирургия сердца и пластические операции.
В дополнение к туризму и банковской деятельности, правительство последние годы стало поддерживать электронную коммерцию. 2. Габон — 16.9%
Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки.
Однако, из-за неравенства в распределении доходов, значительная часть населения остаётся бедной. Основные статьи импорта: промышленные товары и продовольствие.
Основные поставщики — Франция 20%, Кот-д’Ивуар 15,3%, Китай 9,6%, США 9,3%, Алжир 5,1%, Бельгия 4,5%
3. Чад — 16.4%
С конца 2003 года в стране началась существенная добыча нефти, с 2004 года нефть экспортируется.
В развитии нефтедобывающей отрасли активно участвуют американские компании и Китай.
Основные статьи импорта: промышленная продукция, продовольствие, текстиль.
Основные поставщики: Франция — 17,6%, Камерун — 14,8%, Китай — 9,9%, Украина — 9,6%, США — 7,7%, Германия — 5,6%. 4. ЦАР — 14.5%
ЦАР обладает существенными природными ресурсами — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами.
Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира. Основные статьи импорта: продовольствие, текстиль, нефтепродукты, промышленная продукция, автомобили, лекарства.
Основные поставщики — Южная Корея 20,2%, Франция 13,6%, Камерун 7,7%, Нидерланды 5,7%, США 5,3%. 5. Непал — 11.7%
Непал — одна из беднейших и неразвитых стран мира. Внешняя торговля почти полностью ориентирована на Индию.
Основные статьи импорта: нефтепродукты, промышленная продукция, золото, электроника, медикаменты.
Экономика Бенина неразвита, основана на натуральном сельском хозяйстве (кукуруза, тапиока, ямс) и на выращивании хлопчатника.
В стране имеются месторождения нефти и газа, но они не эксплуатируются.
Основные статьи импорта: продовольствие, промышленные товары, топливо и проч.
Основные поставщики — Китай 35,9%, США 13,2%, Таиланд 6,5%.
Власти Бенина планируют привлечь иностранные инвестиции, в первую очередь для развития туристического бизнеса. 7. Кения — 11.5%
На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.
Основные статьи импорта: промышленные товары, нефтепродукты, автомобили.
Основные поставщики: ОАЭ — 11,9%, Индия — 11,8%, Китай — 10,3%, Саудовская Аравия — 8,3%, ЮАР — 5,9%, Япония — 5,3%. 8. Нигерия — 11.3%
Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки (и седьмым в мире), занимая лишь 14 место на континенте по площади территории.
Основные стати импорта: промышленная продукция, химические продукты, транспортные средства, потребительские товары, продовольствие.
Основные поставщики — Китай 16,1%, Нидерланды 11,3%, США 9,8%, Великобритания 6,2%, Южная Корея 6,1%, Франция 5,1%, Германия 4,4%. 9. Мальдивы — 11.2%
Основные статьи импорта: нефтепродукты, лодки, продовольствие, одежда, промышленные и потребительские товары.
Основные поставщики — Сингапур 26,6%, ОАЭ 16,5%, Малайзия 9,5%, Индия 9,2%, Таиланд 4,7%. 10. Ямайка — 10,8%
Главный сектор экономики Ямайки — сфера обслуживания (более 60% ВВП и работающих).
Основные источники доходов в конвертируемой валюте — обслуживание туристов (20% ВВП), денежные поступления от работающих за рубежом (20% ВВП) и экспорт бокситов и алюминия.
Основные статьи импорта: продовольствие, потребительские товары, топливо, транспортные средства, стройматериалы.
Основные поставщики — США 39,7%, Тринидад и Тобаго 17,6%, Венесуэла 11,7%.