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США надеются, что Китай не будет на фоне торговой войны помогать КНДР
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США надеются, что Китай не будет на фоне торговой войны помогать КНДР 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Newsru.com
ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что Китай не будет оказывать экономическую помощь КНДР на фоне начинающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я надеюсь, что нет, — сказала она, отвечая на вопрос, ожидают ли США, что Китай будет оказывать экономическую помощь КНДР. — Китай является одной из многих стран, как и Россия, присоединившихся к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы рассчитываем и часто говорим, что Китай может сделать гораздо больше в контексте выполнения этих резолюций. Мы надеемся, что Китай не будет обходить их".
Науэрт также выразила сомнение в том, что Пекин собирается стратегически использовать КНДР в свете торговой войны. «Я так не думаю», — ответила она на вопрос журналистки.
Президент Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Кроме того, американский лидер поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.
Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.
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