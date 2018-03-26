Китай и США: диалог вместо войны?

Москва , 26 марта — «Вести. Экономика» Власти Китая призвали Вашингтон мягче относиться к своим торговым партнерам и не запугивать их, говоря о введении тарифов на импортируемые США товары, пишут западные СМИ.

В ходе брифинга в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила готовность китайских властей к переговорам для решения торговых разногласий с США.

"Наша дверь всегда широко открыта для диалога и консультаций", — заявила она, добавив при этом, что Вашингтону следует «прекратить экономическое запугивание» других стран.

Президент США Дональд Трамп в четверг на минувшей неделе подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров «примерно на $60 млрд» в год, сообщает "Интерфакс"

Эти меры «давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов», заявил американский президент.

Китай также не остался в стороне и через различные источники озвучил примерные ответные меры. В частности, прозвучала фраза о готовности ввести заградительные пошлины на товары на сумму в «десятки миллиардов долларов».

Кроме того, посол Китая в США Цуй Тянкай не исключил возможности сокращения покупок трежерис Китаем.

“Мы изучаем все варианты”, — сказал он, отвечая на вопрос как раз про трежерис.

Ниже приведем список основного американского экспорта в Китай, который может сократиться в случае реализации ответных мер.

Угроза торговой войны очень сильно нервирует рынки. Минувшая неделя для американского рынка акций стала худшей за долгое время — даже хуже, чем во время обвала в начале февраля.

Начало этой недели проходит пока позитивно, фьючерсы на индексы прибавляют около 1%, однако не стоит забывать, что волатильность существенно выросла, и колебания внутри дня могут быть очень сильными, причем как в одну, так и в другую сторону.

Ранее Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. При этом некоторые страны он освободил от этих пошлин.