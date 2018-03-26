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FT: Китай предложил США меры по сокращению профицита
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FT: Китай предложил США меры по сокращению профицита 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Китай предложил покупать больше полупроводников из США, отказываясь от части поставок из Южной Кореи и Тайваня, чтобы помочь сократить положительное сальдо торгового баланса Китая с США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/YU FANGPING
Чтобы предотвратить надвигающуюся торговую войну с США, китайские чиновники также спешат к маю завершить разработку новых правил, которые позволят иностранным финансовым группам владеть контрольными пакетами акций в фирмах, ведущих операции с ценными бумагами, утверждают собеседники издания. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Трамп решил ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрдОбъявление о тарифах стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с кражей американских технологий.
Ссылки по теме
Мнучин: Трамп не боится торговой войны с Китаем США подали в ВТО жалобу на Китай Китай готов к торговой войне: каким будет ответ? В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что пошлины коснутся сектора высоких технологий Китая. Пакет мер может также включать ограничения на китайские инвестиции в США. Между тем, Китай заявил, что планирует повысить пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров. Китай намерен «противостоять протекционизму», но все еще надеется на диалог, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на посла Пекина в ВТО Чжан Сянчэна. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что Вашингтон по-прежнему планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров, несмотря на угрозы ответных мер со стороны Пекина. Президент США Дональд Трамп не намерен отступать, и его не беспокоит торговая война, отметил Мнучин. Министр сказал, что, по его мнению, США могут достичь соглашения с Китаем по некоторым вопросам. Однако введение пошлин не будет приостановлено, «если у нас не будет приемлемого соглашения, которое одобрит президент», подчеркнул Мнучин.
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