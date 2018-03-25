Вкладчики банков Латвии забрали сотни млн евро за неделю

"На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на €18,37 млрд, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели €365 млн", — сообщили в FKTK. Вкладчики банков Латвии забрали в течение последней недели вкладов на сумму €365 млн, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK).

Ранее комиссия предсказывала, что из-за запрета работать с нерезидентами из латвийских банков из страны будут млрд евро. С 13 февраля 2018 года, когда США предложили принять меры против ABLV Bank за нарушения международных санкций, количество вкладов в Латвии снизилось на €2,15 млрд, что составляет 10,5%. Банк ABLV заявил о самоликвидации.

В FTFK хотят, чтобы количество вкладов нерезидентов в банках страны снизилось с нынешних 35% до 5%.