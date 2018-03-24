Отток капитала: деньги бегут из России

Банк России ухудшил прогноз на текущий год по оттоку капитала из России — с $16 млрд до $19 млрд Глава регулятора Эльвира Набиулина не видит в этом проблемы, полагая, что увеличение связано в первую очередь с растущими ценами на нефть. Эксперты указывают на неверие инвесторов в светлое будущее российского рынка.

Банк России ухудшил прогноз по оттоку капитала c $16 млрд до $19 млрд в 2018 году. Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиулина подчеркнула, что это не связанно с сомнительными операциями, а вызвано ростом цен на нефть.

«Еще раз напомню, что отток капитала не тождественен сомнительным операциям. Потоки по текущему и капитальному счету — это зеркальные процессы…

Когда растет выручка от продажи нефти, она одновременно учитывается и как поступление по текущему счету, и как отток капитала, если она, например, хранится в иностранной валюте», — пояснила она.

За первые два месяца этого года отток капитала из России увеличился более чем в два раза. Чистый вывоз капитала частным сектором составил $9,8 млрд против $4,4 млрд в январе-феврале 2017 года, и был связан преимущественно с ростом иностранных активов, сообщал ЦБ.

По итогам 2017 года чистый вывоз капитала из России вырос в 1,6 раза в годовом сопоставлении до $31,3 млрд Регулятор пояснял этот рост операциями банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

Стоит отметить, что прогнозы ЦБ и Минэкономразвития по оттоку капитала в прошлом году не оправдались, итоговые цифры была намного выше. Это связанно, в том числе, с заниженными ожиданиями по ценам на нефть.

Вполне вероятно, что ситуация и повторится в текущем году. ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть на 2018-2020 годы с $55–45–42 до $61–55–50. При этом Эльвира Набиуллина отметила, что эта корректировка сделана с сохранением «нашего консервативного подхода к прогнозу». Между тем, средняя стоимость барреля российской нефти Urals в январе-феврале составила, по данным Минфина, почти $66.

Сырьевой характер российской экономики, не слишком благоприятный инвестклимат, недостаточно развитые финансовые рынки и банковский сектор делают отток капитала практически постоянным явлением.

Чистый приток капитала был зафиксирован только в 2006-2007 гг ($44 млрд и $88 млрд). По итогам 2014 года — первого года введения санкций против России и ответного продовольственного эмбарго — отток составил рекордные $152 млрд

При этом, по словам экс-главы Центробанка Сергея Игнатьева , ранее отток капитала был вызван в том числе проведением сомнительных операций. Например, в 2012 году отток составил $56,8 млрд, из них к категории «сомнительных операций» ЦБ тогда отнес $35,1 млрд

Более половины сомнительных операций по выводу капитала из России может контролировать одна группа лиц, отмечал Игнатьев в одном интервью. Средства, которые утекали за границу, представляли собой в том числе, доходы от серого импорта, взяток, уклонению от уплаты налогов и пр.

В последние годы криминальная составляющая оттока капитала не столь значима, но теперь западные инвестфонды и банки выводят деньги из России.

За 2017 год год зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти $900 млн, подсчитала ранее компания Merrill Lynch.

«В отсутствие сближения в отношениях США и России за год зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти $900 млн Российские фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов развивающихся стран», — оценили аналитики.

Уточняется, что вывод средств оказался самым большим в период действия антироссийских санкций. Эксперты пояснили, что аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано неоправдавшимися ожиданиями в начале года.

Валерий Миронов. Банки боятся новых санкций со стороны США и ЕС , которые могут запретить инвестировать в российский госдолг, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ

Угроза введения новых санкций, связанных с запретом покупки российского госдолга, действительно может привести к выходу инвесторов из ОФЗ, доля которых сейчас составляет 33,9%, по данным ЦБ.

«Тем не менее, в текущих условиях формальный отток капитала частного сектора (в терминах платежного баланса) некорректно интерпретировать как «бегство» в отличие, скажем, от кризисных периодов. Это объективный процесс, который связан, во-первых, с внешними чистыми погашениями банковского сектора, во-вторых, с наращиванием объема иностранных активов корпоративным сектором», — согласен с оценкой ЦБ Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике банка «Открытие».

У советника президента России Сергея Глазьева свой взгляд на проблему.

«Россия — самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из России», — считает Глазьев.

По его мнению, мы плохо знаем, где находятся эти деньги. Глазьев полагает, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой. А вторая половина триллиона «вообще испарилась в неизвестном направлении».

На испарившиеся из банковской системы деньги указывает и недавнее исследование института «Центр развития» Высшей школы экономики. Анализируя три года «банковской зачистки», эксперты указывают на то, что незаконный вывод активов из России продолжается в крупных масштабах, причем через банки, у которых ЦБ отзывает лицензии за проведение незаконных операций. А 2016 год стал пиковым «для „бизнесового“ исхода коммерческих банков с рынка».

«Собственники кредитных организаций предпочитали в массовом порядке вывести средства из своих банков и положить лицензию на стол мегарегулятору. Причина? Она банальна — неверие людей в светлое будущее в конце тоннеля», — полагают эксперты.

Данные финансового обследования временных администраций «упавших» банков показывают, что более половины средств кредиторов этих банков в среднем оказываются испарившимися. Причем, как правило, в результате сознательной деятельности самих банкиров.

Среди других причин, способствующих выводу активов (их традиционно называют эксперты) — недостаточно комфортный инвестклимат, ужесточение внешнеполитической риторики российских властей. А вот возможности для рисковых операций в России снижаются по мере повышения ставки ФРС США и снижения ключевой ставки ЦБ РФ. «И ситуация, как показывают данные за 2017 год, пока далека от улучшения, а, значит, отзывы лицензий продолжатся, равно как и вывод активов», — говорится в отчете Центра развития.

Российские власти недавно объявили о втором раунде амнистии капитала. Ранее предпринятая попытка репатриации средств и активов состоятельных россиян и подконтрольных им организаций из офшоров, провалилась.

Глава Сбербанка Герман Греф оптимистичен. По его мнению, значительный объем капитала вернется в Россию из офшоров в ближайший год, а возврат капитала наблюдается уже сейчас.

«Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие двенадцать месяцев мы увидим возврат существенных объемов капитала», — сказал он в интервью бразильскому изданию Valor.

Оправдается ли этот прогноз, пока неизвестно.