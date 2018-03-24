Неприятную новость про цены на бензин сообщили россиянам

После президентских выборов российские автомобилисты с содроганием ждали новостей о грядущем повышении цен на бензин, и вот первая ласточка: Центробанк допустил, что стоимость топлива может вырасти в этом году на 5,3%, о чем говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, сообщает PRIMPRESS.

Произойти это должно из-за поэтапного повышения акциза. ⠀ «В целом за год акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведет к росту цен за 1 л бензина на 2 руб. 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены за 1 л дизельного топлива на 76 копеек», — говорится в докладе. Федеральная антимонопольная служба ранее заявляла, что не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо в стране. А Владимир Путин в феврале и вовсе говорил, что в той экономической ситуации, которая на данный момент существует в России , есть реальная возможность снижения цен на бензин.

Впрочем, в конце прошлого года сообщалось, что в 2018-м розничные цены на топливо в России могут «перевалить» за 50 рублей за литр. Об этом говорилось в документе, опубликованном рядом федеральных СМИ. Интересно, что в документе были представлены розничные цены на топливо, которые сформируются в 2018 году в приморском городе Уссурийске

Как следовало из прайс-листа, для покупателей по талонам бензин АИ-95 будет стоить 53,35 рубля за литр, АИ-92 — 51,85 рубля за литр, дизельное топливо — 53,95 рубля за литр. По пластиковым картам автомобилистам бензин АИ-95 обойдется в 53,15 рубля за литр, АИ-92 — 51,75 рубля за литр, дизтопливо — 53,50 рубля за литр.