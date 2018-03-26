SocGen: торговая война повлияет на политику ФРС

Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини Смаги. Фото: EPA/ETTORE FERRARI

"Тарифы могут быть инфляционными для США, что может привести к тому, что США будут повышать процентные ставки еще быстрее", — сказал Лоренцо Бини Смаги на форуме «Развитие Китая-2018» в Пекине в субботу.

Предложенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, а также пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд могут привести к ускорению инфляции в крупнейшей экономике мира. К примеру, может возрасти стоимость смартфонов, а ритейлеры могут перекладывать увеличение стоимости на покупателей.

Ускорение инфляции может повлиять на цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых.

Регулятор по-прежнему ожидает, что процентная ставка будет повышена еще два раза в 2018 году. Заявление регулятора оказалось менее «ястребиным», чем ожидалось. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует еще три повышения ставки в этом году.

США «могут получить две плохие вещи», считает Смаги: «Во-первых, более высокие тарифы и более высокую инфляцию, а затем более высокие процентные ставки. Это не обязательно хорошо для экономики США».

По его словам, тарифы, вероятно, также приведут к ослаблению доллара.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что Вашингтон по-прежнему планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров, несмотря на угрозы ответных мер со стороны Пекина. Президент США Дональд Трамп не намерен отступать, и его не беспокоит торговая война, отметил Мнучин.

Министр сказал, что, по его мнению, США могут достичь соглашения с Китаем по некоторым вопросам. Однако введение пошлин не будет приостановлено, «если у нас не будет приемлемого соглашения, которое одобрит президент», подчеркнул Мнучин.