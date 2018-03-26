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SocGen: торговая война повлияет на политику ФРС
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SocGen: торговая война повлияет на политику ФРС 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Взаимные торговые ограничения между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США — могут подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к более быстрому, чем ожидалось, повышению процентных ставок. Об этом заявил председатель совета директоров Societe Generale и бывший член правления ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги в интервью CNBC.
Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини Смаги. Фото: EPA/ETTORE FERRARI
"Тарифы могут быть инфляционными для США, что может привести к тому, что США будут повышать процентные ставки еще быстрее", — сказал Лоренцо Бини Смаги на форуме «Развитие Китая-2018» в Пекине в субботу.
Предложенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, а также пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд могут привести к ускорению инфляции в крупнейшей экономике мира. К примеру, может возрасти стоимость смартфонов, а ритейлеры могут перекладывать увеличение стоимости на покупателей.
Ускорение инфляции может повлиять на цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых.
Регулятор по-прежнему ожидает, что процентная ставка будет повышена еще два раза в 2018 году. Заявление регулятора оказалось менее «ястребиным», чем ожидалось. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует еще три повышения ставки в этом году.
США «могут получить две плохие вещи», считает Смаги: «Во-первых, более высокие тарифы и более высокую инфляцию, а затем более высокие процентные ставки. Это не обязательно хорошо для экономики США».
По его словам, тарифы, вероятно, также приведут к ослаблению доллара.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что Вашингтон по-прежнему планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров, несмотря на угрозы ответных мер со стороны Пекина. Президент США Дональд Трамп не намерен отступать, и его не беспокоит торговая война, отметил Мнучин.
Министр сказал, что, по его мнению, США могут достичь соглашения с Китаем по некоторым вопросам. Однако введение пошлин не будет приостановлено, «если у нас не будет приемлемого соглашения, которое одобрит президент», подчеркнул Мнучин.
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