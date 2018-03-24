Кашкари: ФРС не может игнорировать торговую войну 

Фото: Valerie Kuypers/EPA Москва, 24 марта — «Вести. Экономика». Действия администрации президента Трампа во внешней торговле США стали одним из рисков замедления роста американской экономики и руководству Федеральной резервной системы приходится учитывать данный фактор. Об этом президент федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в рамках инвестиционного форума в Нью-Йорке. — Вопрос по поводу решения президента Трампа по тарифам на китайские товары. До недавнего времени большинство чиновников ФРС не придавали большого значения тарифам на сталь и алюминий, но эта ситуация уже выглядит как торговая война, мы уже слышали о первых ответных действиях Китая. Может ли ФРС игнорировать торговую войну? Как эта ситуация повлияет на перспективы экономики США? — ФРС, конечно, не может игнорировать происходящее. В случае полномасштабной торговой войны последствия будут крайне негативными и для американской экономики, и для глобальной экономики. Мы не может игнорировать это. В моем понимании администрация Трампа стремится показать, что после 20 лет диалога с Китаем о свободной торговле для властей США стало понятно: Пекин все равно будет делать то, что считаем нужным, несмотря на заявления США. Поэтому теперь было показано, что будут приняты определенные меры. Опасность заключается в том, что эта ситуация может серьезно ухудшиться и приведет к тому, что две крупные экономики окажутся в состоянии торговой войны. — Обсуждались ли эффекты торговой войны на заседании федерального комитета по открытому рынку ФРС на этой неделе?— Эта тема обсуждалась в контексте того, о чем сказал председатель Пауэлл в своей пресс-конференции относительно рисков для экономики. Мы всегда стараемся оценить, какие позитивные факторы могут привести к улучшению прогнозов и дальнейшей ситуации в экономике, какие риски могут потенциально привести к замедлению экономики. 6 месяцев назад мы не говорили о торговле как о риске для экономики США. Сейчас ситуация во внешней торговле стала одним из рисков. Пока я не думаю, что можно точно оценить насколько серьезным этот риск будет в дальнейшем, но, очевидно, что мы должны следить за этим.