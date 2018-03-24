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Как изменятся коммунальные тарифы в Рязани с 1 июля
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Трамп готовится выслать российских дипломатов

Как изменятся коммунальные тарифы в Рязани с 1 июля 

АиФ Рязань 30 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Как сообщили RZN.AIF.RU в Рязанской энергетической комиссии региона, рост тарифов составит рассказали, что рост тарифов составит:
АиФ Рязань: последние новости
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