В Челябинской области увеличат размеры ставок налога на игорный бизнес

Депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам одобрили изменения в статью 2 областного закона «О ставках налога на игорный бизнес на территории Челябинской области». Данным законопроектом предлагается ввести на территории Челябинской области два новых вида объектов налогообложения и установить максимальные ставки налога, предусмотренные налоговым кодексом РФ , по всем видам объектов налогообложения, сообщает сайт Законодательного Собрания региона.

Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения действующего закона Челябинской области «О ставках налога на игорный бизнес на территории Челябинской области» в соответствие с федеральным, предусматривающим введение двух новых видов объектов, облагаемых налогом на игорный бизнес: «процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы» и «процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора». Также в два раза увеличена ставка налога по всем видам объектов налогообложения.

По мнению депутатов, принятие предлагаемых изменений будет способствовать увеличению поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Челябинской области. По предварительным подсчетам, в случае принятия закона ожидаемые поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет увеличатся на 5,7 млн рублей.

Окончательное решение по ставке налога будет принято на ближайшем заседании Законодательного Собрания.