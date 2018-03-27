США призвали не разрушать многостороннюю торговую систему

В ВТО призвали США не разрушать многостороннюю торговую систему

Страны — члены Всемирной торговой организации (ВТО) выразили обеспокоенность торговой политикой США . На состоявшемся в понедельник в Женеве заседании Совета по торговле товарами они призвали Вашингтон действовать в рамках согласованных в ВТО норм и правил, сообщил корреспонденту ТАСС источник в сфере международной коммерции.

В частности, китайский представитель заявил на совещании, что планируемый США комплекс торговых ограничений против его страны способен "подорвать многостороннюю торговую систему". "Мы не должны безучастно наблюдать за тем, как кто-то топит лодку. ВТО находится в осаде, и все мы должны ее защитить", — сказал дипломат.

На том же заседании шесть членов ВТО, по данным источника, выразили обеспокоенность введением Соединенными Штатами защитных мер против импорта солнечных батарей. Представитель Евросоюза в связи с этим призвал Вашингтон "воздержаться от любых других широких акций, ограничивающих торговлю". В ответ представитель США утверждал, что действия его страны соответствуют правилам ВТО. По его словам, импорт сейчас настолько велик по объему, что грозит нанести серьезный ущерб национальной индустрии.

В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты попросили о проведении в рамках ВТО консультаций с Китаем по вопросам интеллектуальной собственности. Как пояснили в пресс-службе организации, такой запрос является "официальным инициированием спора", и двусторонние консультации, на которые отводится 60 дней, призваны "дать сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без перехода к тяжбе".

Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Согласно документу, глава государства поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из КНР, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО по поводу предполагаемого нарушения Китаем международных правил торговли. Кроме того, Трамп поручил министру финансов США Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению китайских инвестиций в американские компании.

Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.