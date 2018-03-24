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Торговый спор между США и Китаем не несет ничего хорошего для глобальной экономики — министр финансов Чили
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Торговый спор между США и Китаем не несет ничего хорошего для глобальной экономики — министр финансов Чили 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом в пятницу заявил журналистам министр финансов Чили Фелипе Ларрен.
Таким образом он прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, который в четверг подписал меморандум о введении импортных пошлин на китайскую продукцию на сумму до 60 млрд долларов, а также ограничении китайских инвестиций в США.
"Это, конечно, нехорошо для мировой экономики", — сказал Ф. Ларрен. «Есть и другие способы разрешения торговых споров. Я надеюсь, что диалог возобладает, и что этот /спор/ не приведет к эскалации, которая нанесет вред всему миру», — добавил министр.
По его словам, те, кто считает, что спор является предметом озабоченности только для США и Китая, ошибаются.
Ф. Ларрен подчеркнул, что, учитывая неопределенность в мировой экономике, Чили придется «много работать», чтобы обеспечить дальнейший рост ВВП. «Поэтому мы обеспокоены и надеемся, что возобладают разум и рациональность, а не эскалация протекционизма, которая навредит всем», — заявил министр. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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