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Банкоматы отказываются принимать новые деньги
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ЦБ сообщил о не принимающих новые деньги банкоматах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей не принимают 15 процентов российских банкоматов, а также терминалы оплаты в метро и на пригородных железнодорожных станциях. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России.
ЦБ ждет, что адаптация банковского оборудования завершится к апрелю. В Альфа-банке и ЮниКредит Банке обещают, что все банкоматы смогут принимать и выдавать новые купюры до конца апреля, в Промсвязьбанке — до конца марта, в ВТБ — в течение первого полугодия нынешнего года.
Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, установка в подземке терминалов, которые будут принимать новые купюры, начнется во втором полугодии 2018 года. В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) тестировать прием купюр номиналом 200 и 2000 рублей в автоматах по продаже билетов начнут 27 марта.
«В случае успеха до конца апреля все терминалы ЦППК будут принимать купюры нового образца», — сообщает агентство.
Новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года. На 200 рублях изображен памятник затопленным кораблям в Крыму и вид на Херсонес Таврический, на банкноте в 2 тысячи — мост на остров Русский и космодром Восточный. Подлинность новых банкнот можно проверить через специальное мобильное приложение.
После выпуска новых купюр появилась информация, что в разных регионах продавцы, не знакомые с внешним видом выпущенных банкнот, отказываются их принимать. После этого Банк России выпустил видеоролик, чтобы популяризировать новые купюры. В его съемках приняла участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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