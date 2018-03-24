Повод для введения пошлин на сталь и алюминий в США не имеет под собой оснований — Евросовет

Брюссель , 24 марта / Синьхуа / — Европейский совет в пятницу выразил сожаление в связи с американским решением о вводе пошлин на импорт стали и алюминия, отметив, что такой повод, как «национальная безопасность», которым США оправдывают этот шаг, не имеет под собой оснований.

Двухдневный весенний саммит ЕС завершился 23 марта в Брюсселе. В связи с протекционистскими мерами США, главным предметом обсуждения стала торговля.

В коммюнике Европейского совета говорится, что такой повод, как «национальная безопасность», который США используют для оправдания введения тарифов, не имеет под собой оснований. В Евросовете считают, что данные меры нацелены на защиту отраслей американской промышленности и не подходят для решения проблемы избыточных производственных мощностей.

В заявлении также отмечается, что руководители стран ЕС обратили внимание на то, что США приостановили действие импортных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, и призывают американскую сторону отменить их насовсем. Одновременно с этим, руководители стран ЕС высказались в поддержку того, чтобы Еврокомиссия приняла меры по обеспечению защиты интересов ЕС и сохранила за собой право подходящим образом отреагировать на американские действия в соответствии с правилам Всемирной торговой организации /ВТО/.

В коммюнике Евросовет вновь выразил поддержку открытой многосторонней торговой системе во главе с ВТО, основанной на правилах. —0—