Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку

Впереди только синь, солнце и горние дали. «Войти в пятерку крупнейших экономик мира!» (послание президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года). А где мы сегодня? И что это значит — «войти»? И когда это может случиться? Смотря как измерять.

Китай, Индия и Мы были уже в «Большой пятерке» в 2013 году, если сравнивать страны по ВВП по паритету покупательной способности, в «международных долларах». Были пятыми, и впереди — только США Япония . Сегодня, после кризиса — шестые, пропустили вперед Германию (данные МВФ ). Но эти измерения — условные. Грубо говоря, берут ВВП какой-то страны и корректируют его на уровень внутренних цен. Развивающиеся страны, такие, как Китай, Россия Бразилия немедленно выигрывают. Считается, что у них внутри ниже цены. А страны «золотого миллиарда» сразу в проигрыше. Причина — у них все дороже, они выше оценены.

Но в условных долларах никто не рассчитывается. Всех больше волнует, сколько стоит их экономика в живых деньгах. В ВВП в текущих ценах, в долларах, которыми можно реально за что-то заплатить. И все сразу меняется. В 2013 году Россия была на восьмом месте, сразу же за Бразилией. Кажется, чуть-чуть — и догнала бы Францию Великобританию . Наша экономика составляла 13,7% от США и 23,8% — от Китая.

Сейчас всё гораздо хуже. В 2017 году Россия — на двенадцатом месте, Бразилия — на 9-м (МВФ). И всего лишь 7,6% от США и 12,3% от Китая. Чтобы войти в ведущую «пятерку» и удержаться в ней, нужно было бы в 2017 году сделать ВВП на $2,6 трлн (Франция). А у нас — $1,5 трлн. Большая нехватка.

Множество международных измерителей дает возможность делать только выгодные сравнения.

Но если спросить, где мы находимся с точки зрения живой, а не искусственной реальности, то далеко от «Большой пятерки». Даже очень далеко.

И никто не стоит на месте. Мир растет со скоростью 3,5% в год, США и ЕС — выше 2%, а мы пока отстаем. И нам машут ручкой. Чтобы догонять, нужны темпы роста хотя бы в 4-5% в год.

Как совершить подвиг на душу населения

Нам сказано к 2025–2026 году «увеличить ВВП на душу населения в полтора раза». Опять по «паритету покупательной способности»? Условно приравненный? В 2017 году российский ВВП на душу населения по паритету покупательной способности был равен $27 900 (МВФ). А в полтора раза увеличить? Целых $41 850 славных долларов.

Это в какой же стране мира делается столько денег на одну душу по ППС (не путать с ППШ — пистолет-пулемет Шпагина)? Уже сегодня, в 2017 году? На кого мы, работящие, должны равняться?

Сегодня это Япония ($42 659), Франция ($43 551), Финляндия ($44 051), Великобритания ($43 620) и лишь бедная Испания — хуже и бледнее ($38 171). Значит, за 7–8 лет нам предстоит дорасти почти до Японии, Франции, Финляндии, Великобритании и оставить далеко позади себя Испанию — пусть нежится под своим пылающим солнцем?

Какой был бы подвиг! Какая величественная субстанция! Но все-таки, если быть реалистами, наверное, до той степени зрелости и благополучия, которая есть во всех этих странах, нам за 7–8 лет не дорасти.

Или опять уходим в другое измерение? Да, есть еще один ВВП на душу населения, в текущих ценах, в долларах. Поднимем его в полтора раза? Свистать всех наверх?

Это был бы, конечно, подвиг, если бы всего лишь четыре года назад, в 2013 году он уже не был именно таким. В полтора раза выше, чем сегодня.

Тогда ВВП на душу населения, в текущих ценах, в долларах составлял $16 023. А в 2017 году — всего лишь $10 248 (МВФ). Опустился — поднялся. Снова опустился — и снова поднялся. Причина такой разницы проста — падение мировых цен на нефть и другое сырье и девальвация рубля. Случится обратная тенденция — и опять будет у нас в «полтора раза выше». К рапортам о победах отношение имеет совсем небольшое.

— Так найдите тогда что-нибудь стоящее! — воскликнете вы. — Опять какой-нибудь ВВП на душу населения, но другой. Настоящий! Сделайте же что-нибудь!

Не проблема. Есть у нас такой, еще один «ВВП на душу населения»! В рублях и в постоянных ценах. И он равен целых 610,9 тыс. руб. в 2017 году (МВФ).

— Окей! — скажет вдумчивый читатель и спросит: «А за какое такое время этот ВВП вырос в полтора раза?». Есть ответ. За 14 лет. В 2003 году он был равен 405,1 тыс. руб. на душу населения. Всего за 5 лет подскочил до 576,4 тыс. руб. в 2008 году (МВФ). На целых 42% — на росте мировых цен на нефть.

А потом стал тлеть, затухать и совсем не вспыхивать. Потерянное десятилетие. Сегодня он меньше, чем в 2013 году (614,5 тыс. руб.) и в 2014 году (618,8 тыс. руб.). За 10 лет вырос всего лишь на 6%.

Ждем снова высоких цен на сырье? Или будем стимулировать экономику? Как сделать-то?

Странно все это. Разброд, в общем-то. Всегда есть чем отчитаться. Выверенных, ясных черт будущего — просто нет. Их, действительно, нет, потому что мы отправились в путешествие, в котором, кажется, нет карт. Но есть туман, есть риски и есть очень тяжелый, со срывающимися голосами караван позади.

Жить, дольше жить! Жить как в Испании!

Когда-то в 1960 году ожидаемая продолжительность жизни в Испании была ниже, чем в СССР. Сегодня в ней живут 82,8 года, и это 5-е место в мире ( Всемирная организация здравоохранения ). А в России, наследнице СССР, живут 72,6 года (2017), и это 96-е место в мире.

Что делать? Перевернуться, догнать, жить, как подобает — долго и счастливо. Поэтому в послании президента сказано, что к концу 2020-х годов мы должны войти в клуб стран «80+». То есть жить в среднем больше 80 лет. И это значит, что каждый год в течение 12 лет, по всем правилам арифметики, мы должны старательно, равномерно прибавлять по 7,5-8 месяцев к нашей ожидаемой жизни.

Бывает ли такое? Если взять шестнадцать российских лет, с 2001 по 2017 год, то лишь в пяти из них был рост продолжительности жизни от 7,5 месяца и выше за год (2006, 2007, 2009, 2011, 2017) ( Росстат ). А кое-когда она просто падала.

Как мы это сделаем? Какими чудесами — только не приписками, не изменениями методов расчета? Не заданиями губернаторам? По-настоящему?

Все это вызовы, и совершить этот подвиг (действительно, подвиг) можно только в атмосфере роста, раскрепощения, подъема во всем. Вместо хозяйства, в котором бизнес и средний класс существуют под асфальтом, — экономическая либерализация, стимулы, как главный способ жить.

Снижающийся процент, доступный кредит, умеренно слабый рубль, замораживание цен и тарифов, регулируемых государством (подавление немонетарной инфляции), сильные и простые налоговые стимулы за рост и модернизацию, ослабление налогового бремени, массовая, дешевая жилищная ипотека на местах, реструктурирование бюджета в пользу регионов и среднего и малого бизнеса, разгосударствление, демонополизация, дешевый доступ среднего и малого бизнеса к имуществу государства — рецептов тысячи. Лишь бы каждый из них имел целью одно — качество и продолжительность жизни в России, рост, модернизация.

И тогда мы все сделаем. Когда-нибудь это станет называться «экономическим чудом» в России в 2020-х годах. Или не станет, если и дальше будет продолжаться хозяйственная политика 2000-х — 2010-х годов.