Ещё
РФ предложила Японии «зеленый коридор» для фармкомпаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок", — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
По ее словам, РФ "заинтересована в том, чтобы японские компании присутствовали на российском рынке, поскольку они производят товары высокого качества". Голодец также отметила, что в частности, переговоры по этому вопросу проводились с компанией Hitachi.
Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
ТАСС: последние новости
Представители вьетнамского бизнеса посетят ПМЭФ и ВЭФ "Газпром" ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с "Нафтогазом" Минторг США рассмотрит заявки от компаний на снятие пошлин на импорт стали и алюминия
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину379
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ90
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку71
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение