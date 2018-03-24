РФ предложила Японии «зеленый коридор» для фармкомпаний

Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок", — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
По ее словам, РФ "заинтересована в том, чтобы японские компании присутствовали на российском рынке, поскольку они производят товары высокого качества". Голодец также отметила, что в частности, переговоры по этому вопросу проводились с компанией Hitachi.
Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.