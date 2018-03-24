Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /7/

Анализируя общую ситуацию социально-экономического развития в 2017 году, очевидно, что темпы экономического роста, занятость, общий уровень цен, международный платежный баланс и другие основные показатели удерживались в рациональном диапазоне. Продолжали улучшаться индикаторы, отражающие качество и эффективность развития, в области стимулирования развития за счет инноваций, обеспечения жизненного уровня населения и т.п. В целом выполнению плана экономического и социального развития дана положительная оценка.

Годовые значения 16 из 19 обязательных показателей были достигнуты. С намеченными значениями показателей 2017 года расходятся три значения: доля неископаемых энергоносителей в использовании первичных энергоресурсов, доля дней с «хорошим» и «удовлетворительным» качеством атмосферного воздуха в городах уровня окружного и выше и доля поверхностных водоемов качества уровня категорий III и выше относительно всех водоемов. Это обусловлено следующими обстоятельствами. 1) В 2017 году вследствие подъема промышленности объем электроэнергии, вырабатываемой на теплоэлектростанциях, значительно увеличился. Потребление угля впервые за последние четыре года выросло. В 2017 году, особенно в первом полугодии по причине слабой обеспеченности водой темпы роста объема электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, оказались ниже показателей прошлых лет. Вследствие этого доля неископаемых энергоносителей в использовании первичных энергоресурсов оказывается ниже целевого значения годового показателя на 0,6 процентного пункта. 2) Оживление производственной деятельности промышленных предприятий в 2017 году привело к увеличению выбросов загрязняющих веществ, к тому же метеорологические условия первого квартала были крайне неблагоприятными. Поэтому доля дней с «хорошим» и «удовлетворительным» качеством атмосферного воздуха в городах уровня окружного и выше оказалась ниже целевого значения годового показателя на 1 процентный пункт. 3) В 2017 году высокий объем выбросов загрязняющих веществ в воду в масштабах всей страны не снижался, вдобавок к этому сократилось среднее количество осадков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В результате доля поверхностных водоемов качества уровня категории III и выше оказалась ниже целевого значения годового показателя на 0,4 процентного пункта. В соответствии с требованиями 13-й пятилетней программы значения вышеуказанных трех показателей за период 13-й пятилетки должны повыситься соответственно на 3, более 3,3 и более 4 процентных пункта. За первые два года 13-й пятилетки они уже повысились соответственно на 1,7, 1,3 и 1,9 процентного пункта. Благодаря усилиям, которые будут приложены в следующие три года, успешно выполнить намеченные цели представляется возможным.

Выполнение 44 из 46 намеченных показателей оправдало или превзошло ожидания. Фактические значения показателей совокупного объема инвестиций в основные фонды в масштабах всей страны и объема импорта и экспорта услуг в известной мере отличались от намеченных. Относительно показателя совокупного объема инвестиций в основные фонды в масштабах всей страны, с одной стороны, в последние годы мы неуклонно претворяли в жизнь новую концепцию развития, уделяли повышенное внимание оптимизации структуры инвестиций, повышению их эффективности, сокращали зависимость экономики от инвестиций. В прошедшем году, несмотря на то, что темпы роста инвестиций были ниже намеченных, по-прежнему была сохранена тенденция экономики страны к улучшению при поддержании стабильности. Это стало доказательством эффективности регулирования структуры спроса и замены драйверов развития. С другой стороны, под влиянием таких факторов, как снижение рентабельности инвестиций, неопределенность перспектив рынка и потребность дальнейшего улучшения деловой среды наблюдалась невысокая активность частных инвестиций и инвестиций в обрабатывающую промышленность, что привело к замедлению темпов роста совокупного объема инвестиций в основные фонды в масштабах всей страны. Относительно показателя импорта и экспорта услуг, с одной стороны, в последние годы благодаря дальнейшей оптимизации структуры торговли услугами, энергичному развитию новых форм торговли и позитивным результатам инновационного развития торговли услугами экспорт услуг в 2017 году вырос на 10,6%. Эта цифра впервые за последние семь лет превысила темпы роста импорта. С другой стороны, в основном под влиянием таких факторов, как сокращение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года туристического импорта и экспорта, регулирование статистической совокупности и т.п., темпы роста импорта и экспорта услуг замедлились, фактические результаты оказались ниже значений, намеченных в начале 2017 года. /следует/